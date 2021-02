Laagberg

Die Lehrkräfte der Laagbergschule nutzen die aktuelle Situation im Szenario B (Wechselunterricht) und die Zeit des eingeschränkten Ganztagsbetriebes, um die „Laagberg-Ideenkiste“ für die Schülerinnen und Schüler weiter zu füllen. Auf der Homepage der Schule www.laagbergschule.de finden die Kinder Bastel-, Zeichen- und Spielideen, Rätsel und Codierungsaufgaben.

Damit kein Kind leer ausgeht, gibt es die Ideen auch mit dem nötigen Material in Tüten zum Mitnehmen. Jeden Donnerstag von 15 bis 16 Uhr können die Schüler, die sich zum Beispiel im Distanzlernen befinden, die Tüten im Ganztagsbereich abholen. „Die Nachfrage ist so groß, dass wir nun die Ausgabe auch zum Schulschluss organisieren“, so Anja Rother, Leitung des Ganztagsbereiches und der Schulbegleitung.

In der Ideenkiste finden die Kinder auch Bastelvorlagen für „Monsterbriefe“ und die Monsterpost geht zwischen den Kindern und der Schule hin und her. „Wir sind glücklich, dass wir so mit den Kindern im Kontakt bleiben können“, ist die einhellige Meinung des Teams der Schule.

Es gibt digitale Lernzeiten am Nachmittag

Neu hinzugekommen sind mobile Lernorte für die Kinder der Laagbergschule. „Kein Kind soll uns verloren gehen. Deshalb freue ich mich sehr, dass die Kolleginnen und Kollegen des Ganztagsbetriebes und der Schulbegleitung den Kindern die Möglichkeit geben, betreute digitale Lernzeiten am Nachmittag in der Schule zu bekommen“, sagt Ute Gezer, Schulleitung der Laagbergschule.

Von der Redaktion