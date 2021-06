Laagberg

Die städtische Wohnungbaugesellschaft Neuland hat ihr Einkaufszentrum am Schlesierweg an die Immobilienagentur Lycona Sarl in Luxemburg verkauft. Betroffen sind der Rewe-Markt, die Apotheke, DM und 33 Mieter in den bisherigen Neuland-Wohnungen. Die Neuland verspricht: Für die Mieter ändere sich nichts. Über den Verkaufspreis sagt die Neuland nichts, er dürfte aber im zweistelligen Millionenbereich liegen.

Neuland-Kerngeschäft ist Vermietung von Wohnungen

Neuland-Chef Hans-Dieter Brand begründet den Verkauf der Gewerbe- und Wohnimmobilie in einer Pressemitteilung so: „Da unser Kerngeschäft die Vermietung von Wohnungen ist und nicht das Betreiben von Dienstleistungszentren, haben wir uns in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat dazu entschlossen, diese Immobilie zu verkaufen, um die dadurch entstehenden finanziellen Freiräume für Investitionen in den Wohnungsbestand zu nutzen.“

Neuland-Geschäftsführer Hans-Dieter Brand: Für die Mieter wird sich nichts ändern. Quelle: Boris Baschin

Im Klartext: Das Geld, das die Neuland durch den Verkauf des „Dienstleistungszentrums Schesierweg“ einnimmt, will sie investieren. Und zwar in die Modernisierung ihrer vielen Wohnungen am Laagberg, die teils viele Jahrzehnte alt sind. Brand stellt gleichzeitig klar: „Die zwei reinen Wohntürme an der Breslauer Straße mit 32 Wohnungen halten wir in unserem Bestand.“ Für die Mieter im verkauften Dienstleistungszentrum habe man „Absicherungen“ getroffen: „Die bestehenden Mietverhältnisse werden mit allen Rechten und Pflichten auf die zukünftigen Eigentümer übertragen“, so Brand. Die bestehenden Mietrechte würden „grundsätzlich“ durch den Eigentümerwechsel nicht berührt.

Sabah Enversen: Verkauf und anschließende Modernisierung der Alt-Wohnungen wäre ein „Riesengewinn für alle“. Quelle: Britta Schulze

In der Vereinbarung zwischen Neuland und Lycona heißt es konkret, dass der neue Eigentümer keine Kündigungen wegen Eigenbedarfs aussprechen darf. Außerdem darf er Modernisierungen innerhalb der nächsten zehn Jahre „nur mit ausdrücklicher Zustimmung des derzeitigen Mieters“ durchführen. Lycona verpflichtet sich außerdem zu „ortsüblichen“ Mieten. Mieterhöhungen seien „nur im gesetzlichen Umfang“ vorzunehmen.

Modernisierung der Altwohnungen wäre „Riesengewinn für alle“

SPD-Ratsherr Sabah Enversen hat den Bau des Einkaufszentrums damals mit ins Rollen gebracht: „Es läuft super“, freut er sich. Gegen den jetzigen Verkauf hat der stellvertretende Aufsichtsrats-Chef der WMG (Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH) nichts einzuwenden: „Die Neuland soll sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren – Mietwohnungen.“ Davon habe sie am Laagberg ja genug: „Und viele dieser Wohnungen sind renovierungsbedürftig.“ Würden die Neuland mit den Einnahmen aus dem Verkauf jetzt die älteren Wohnungen modernisieren, wäre das „ein Riesengewinn für alle Seiten“.

Er jedenfall sei der Neuland sehr dankbar, dass sie „Wolfsburgs größtem Stadtteil eine neue, attraktive Mitte“ gegeben habe. Das habe die Lebensqualität auf dem Laageberg immens gesteigert.

Von Carsten Bischof