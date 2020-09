Wolfsburg

Die Mieter im Schlesierweg wohnen erst seit wenigen Wochen oder Monaten in dem Neubau am Einkaufszentrum auf dem Laagberg. Er ist Teil eines Bauprojekts der städtischen Wohnungsgesellschaft Neuland. Doch die Freude über den Einzug ins neue Heim ist bei einigen getrübt: Sie beklagen sich über zahlreiche Mängel in den Gebäuden und die Kommunikation. Die Neuland versichert auf WAZ-Nachfrage: Man gehe allen Mängeln nach und arbeite sie gezielt ab.

„Der Neubau ist eine Katastrophe“, sagt Andreas Marek, dessen pflegebedürftige Mutter seit drei Wochen im Schlesierweg wohnt. Das Problem seien nicht die Wohnungen an sich: „Sie sind toll und die Lage auch“, bekräftigt Marek.

Die Neuland vertröste die Mieter von Woche zu Woche

Dennoch ärgern ihn die vielen Mängel. Sie beginnen bereits an der Eingangstür: Die Hausnummer fehlt und die Tür steht dauerhaft offen – das moderne Türschloss mit Transponder funktioniert noch nicht. An den Briefkästen befinden sich teilweise kleine Zettel mit den Handynummern der Bewohner. Denn: Die Klingel und die Videosprechanlage gehen ebenfalls nicht. „Einige Mieter wohnen seit zwei Monaten hier. Die Neuland vertröstet uns von Woche zu Woche“, sagt Marek. Hinzu komme, dass das Fernsehsignal über den Hausanschluss ebenfalls nicht funktioniere.

Die Mieter wünschen sich eine Entschuldigung der Neuland

Im Haus nebenan habe es wochenlang ähnliche Probleme gegeben, berichten mehrere Bewohner, die nicht namentlich genannt werden möchten. Auch dort sei die Liste der Mängel noch immer lang. Unter anderem funktioniert die Beleuchtung auf einem Weg zwischen den Wohnungen nicht, außerdem macht die Heizung Probleme: „Wir haben ja noch Glück, dass es momentan so warm ist. Das könnte im September auch anders aussehen.“

Die Mieter äußern Verständnis dafür, dass bei einem Neubau nicht alles sofort reibungslos läuft. Aber: „Wir wünschen uns eine ehrliche, verbindliche und verlässliche Kommunikation von der Neuland“, sagt eine Mieterin aus dem Nachbarhaus. Das Service-Center der Wohnungsbaugesellschaft melde sich „nie“ in der versprochenen Zeit zurück. Die Mieter sind sich einig: „Eine Entschuldigung der Neuland wäre angemessen. Immerhin zahlen wir den vollen Mietpreis.“

Die Neuland erklärt, dass sie den Mängeln aktuell nachgehe und sie abarbeite

Auf die Kritik angesprochen wirbt Neuland-Sprecherin Janina Thom um Verständnis: „Es gibt grundsätzlich bei Neubauten nach der Fertigstellung und im Bezug kleinere Gewährleistungsmängel, die nach und nach behoben werden.“ Die Neuland gehe allen Mängeln nach und arbeite sie gezielt ab. Für die Beseitigung sei im Normalfall das ausführende Bauunternehmen zuständig. „Hier muss dem Unternehmen die nötige Zeit dafür eingeräumt werden, schließlich sind dies Nacharbeiten und keine direkten Notfälle“, sagt Thom.

Für Marek eine unbefriedigende Antwort: „Für meine Mutter sind das keine Kleinigkeiten, sie kann nicht einfach runterlaufen und die Tür öffnen, wenn es klingelt. Außerdem kann sie auch nicht über das Internet fernsehen.“

Zur Erreichbarkeit sagt Thom: „Unser Service Center hat aufgrund der aktuellen Corona-Situation ein deutlich erhöhtes Anrufaufkommen, besonders montags gibt es immer wieder Peaks in der Anrufmenge. Dennoch: Wir haben eine sehr gute Erreichbarkeit und nur eine durchschnittliche Wartezeit in der Warteschleife von etwa 3 Minuten.“ Hoffnungen macht sie hinsichtlich des Fernseh-Anschlusses, die Wobcom vereinbare zurzeit Termine. Der Abschluss soll in spätestens zwei Wochen erfolgen. Marek mag das noch nicht so recht glauben.

