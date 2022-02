Laagberg

Corona-Impfungen bekommen Wolfsburgerinnen und Wolfsburger nun auch in der Apotheke: Das Team der ­easy-Apotheke am Laagberg hat am Samstag die ersten Impfungen verabreicht. „Wir bieten die Impfungen jeden Samstag an und schauen erstmal, wie die Nachfrage ist“, sagt Filialleiterin Julia Trost. Mit dem Start ist sie zufrieden. 20 Termine waren für den Samstag gebucht.

„Je mehr Möglichkeiten es gibt, desto besser“, findet ein 41-jähriger Kunde, dessen Frau (44) sich dort boostern ließ. Für die Impfungen seien sie zuvor in eine Arztpraxis in Nordsteimke gegangen – doch die habe an diesem Tag geschlossen. „Und heute haben wir nun mal Zeit dafür“, sagt der Wolfsburger, der seinen Namen nicht nennen wollte. Er wünscht sich noch besser verfügbare Informationen, wer wann und wo geimpft werden kann.

Verimpft wird das Vakzin von Moderna

„Wichtig ist, dass das Team dahinter steht“, betont Apotheken-Chefin Trost. Die Impfstoff-Logistik sei kein Problem, schließlich wickelten die Apotheken auch die Bestellungen aus den Arztpraxen ab, dazu kommt aber noch viel zusätzliche Arbeit von der Terminkoordination bis zum Aufziehen der Spritzen.

Doch es lohnt sich. An diesem Samstag sind sogar zwei Erstimpflinge dabei. Nicht weil sie die Impfung zuvor abgelehnt hätten. „Ein älterer Herr hat gesagt, er habe keinen Hausarzt und komme sowieso immer zum Einkaufen hierher“, sagt Trost. Daher habe er nun die Gelegenheit beim Schopf ergriffen.

Start für Corona-Impfungen: Philipp Schröder lässt sich von Apothekerin Julia Trost für Booster-Impfung mit Moderna piksen. Quelle: Britta Schulze

Apotheken-Personal ist für die Impfung geschult

Vor der Impfung hat sich Trost mit der Hausarztpraxis in der Nähe abgestimmt. „Es geht nicht darum, jemanden etwas wegzunehmen, sondern ein niedrigschwelliges Angebot zu machen“, betont sie. In Absprache mit dem Arzt verimpfe sie Moderna, da der Impfstoff von Biontech derzeit knapp sei. Piksen dürfen Apothekerinnen und Apotheker, welche für eine Corona- oder Grippeschutzimpfung geschult sind und die entsprechenden Räumlichkeiten vorhalten. Vier Beschäftigte dürfen in der Apotheke von Trost impfen.

„Die Arztpraxen sind froh über jede Unterstützung“

Andere Apotheken wollen nachziehen. So will auch die Detmeroder Apotheker Corona-Schutzimpfungen anbieten, nur der Starttermin steht noch nicht fest. „Die Nachfrage hat derzeit ziemlich nachgelassen, das merken wir an den Impfstoffbestellungen der Arztpraxen“, so Leiter Thomas Hahne. Doch das werde sich voraussichtlich im März ändern. Geschult wurden Mitarbeiter bereits für Grippeschutzimpfungen im Rahmen eines Modellprojekts der Allgemeinen Ortskrankenkasse (AOK) und des Landesapothekerverbands. Hahne absolviert zusätzlich noch eine Schulung für Impflinge unter 18 Jahren.

Als Konkurrenz zu den Hausarztpraxen sieht auch er das Impfangebot in Apotheken nicht – im Gegenteil: „Die Arztpraxen sind doch sehr überlastet und froh über die Unterstützung.“

Termine für Corona-Schutzimpfung können auch online gebucht werden

Termine für die Impfung können vor Ort, telefonisch oder über das Online-Buchungssystem der Apotheke vereinbart werden. Auf dem Portal des Deutschen Apothekerverbandes www.mein-apothekenmanager.de sollen künftig die Apotheken zu finden sein, welche die Schutzimpfungen anbieten. Dort werden bislang bereits Im benachbarten Gifhorn vier Apotheken ausgewiesen, die Corona-Schutzimpfungen anbieten.

Von Christian Opel