Laagberg: Diebe brechen in Kita ein

Am Laagberg sind Unbekannte am Wochenende in eine Kita eingebrochen und haben einen Schaden von mindestens 2500 Euro angerichtet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

