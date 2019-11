Laagberg

In ein Einfamilienhaus am Thüringer Weg sind am Freitagabend Einbrecher eingestiegen. Offenbar nutzten die Diebe die Abwesenheit der Bewohner zwischen 17.25 und 18.45 Uhr um unbehelligt in das Gebäude zu gelangen.

Bargeld und Schmuck erbeutet

Über eine Terrassentür verschafften sie sich Zutritt zum Wohnbereich. Hier durchsuchten sie die Räumlichkeiten und konnten dabei einen geringen Bargeldbetrag sowie etwas Schmuck erbeuten. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Polizei sucht Zeugen

Zeugen, die verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wolfsburg unter Telefon (0 53 61) 4 64 62 15 in Verbindung zu setzen.

Von Michael Lieb