LSW errichtet ab Montag eine neue Großbaustelle in der Innenstadt

Wolfsburg

Mehr Einwohner verbrauchen auch mehr Trinkwasser und Fernwärme: Weil derzeit mit den Hellwinkel Terrassen, den Steimker Gärten und dem Sonnenkamp gleich drei große Baugebiete entstehen, muss die LSW ab Montag in der Innenstadt Leitungen ausbauen und erneuern. Los geht es in der Straße Am Mühlengraben und am Berliner Ring. Die umfangreichen Baumaßnahmen sollen bis 2023 andauern.

Drei wesentliche Fernwärmetrassen laufen vom VW-Werk aus durch die Stadt. „Wolfsburg wächst und wächst und dieser Zuwachs macht es irgendwann auch erforderlich, dass die Netze nachziehen“, begründet Kerstin Schackel, LSW-Bereichsleiterin Bau und Projekte, das Vorhaben.

Die Arbeiten sollen keinen Einfluss auf den Verkehr am Berliner Ring haben

Die Arbeiten beginnen am Montag am Berliner Ring und in der Straße Am Mühlengraben. Die gute Nachricht: Auf die viel befahrene Hauptverkehrsstraße sollen sich die Arbeiten nicht auswirken. „Wir werden den Berliner Ring in geschlossener Bauweise queren“, sagt LSW-Sprecherin Birgit Wiechert. Die Leitungen werden daher über einen Schacht unter der Straße durchgeschoben.

Einen monatelangen Ausfall der Fernwärme müsse außerdem niemand in dem Bereich fürchten: „Wir teilen die Bauabschnitte so ein, dass wir möglichst wenig Unterbrechungszeiten haben“, sagt Schackel. Diese sollen außerdem allenfalls wenige Stunden andauern.

Die drei Bauabschnitte: In diesem Bereich verlegt die LSW in den kommenden Jahren neu Leitungen. Quelle: Google Maps/WAZ Montage

Die Straße Am Mühlengraben muss die LSW allerdings im unteren Bereich für Autos sperren, Fußgänger können sie weiterhin passieren.

Neben der Fernwärmeleitung tauscht der Versorger parallel auch die Leitung für das Trinkwasser aus. Bis zur 41. Kalenderwoche will die LSW im Bereich bis zur Hausnummer zehn mit dem Ausbau durch sein.

Im Sommer 2022 soll der zweite Bauabschnitt folgen

Spätestens im nächsten Jahr soll es dann mit dem zweiten Bauabschnitt weitergehen. Dazu gehören der obere Bereich der Straße Am Mühlengraben, der Suhlgarten und die Friedrich-Ebert-Straße. 2023 geht es im dritten Bauabschnitt in der Rothenfelder Straße weiter, dort soll ein großer Fernwärmeschacht entstehen. Hinsichtlich der Fertigstellung orientiert sich die LSW an den Arbeiten in den Baugebieten: „Unser Ziel ist es zur Heizperiode 2023 damit fertig zu sein.“

Die Pläne der LSW: Hier finden die Arbeiten statt. Quelle: Wiech_k2

Für den Versorger ist es ein großes Projekt, er investiert insgesamt rund fünf Millionen Euro. Die Arbeiten können nur außerhalb der Heizperiode und daher von April bis Oktober stattfinden. Eine Herausforderung ist zudem das benötigte Material: Die Stahlrohre für die neue Leitung haben einen Durchmesser von 60 Zentimetern.

Die LSW will die Anwohner regelmäßig über zu erwartende Einschränkungen informieren.

Von Melanie Köster