Die Asphaltierungsarbeiten auf der Landesstraße 295 zwischen der A-39-Anschlussstelle Flechtorf und dem Kreisverkehr Hattorf in Wolfsburg werden am Donnerstag, 16. April, planmäßig abgeschlossen. Im Laufe des Nachmittags wird die Vollsperrung aufgehoben. Hierauf wies die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr am Mittwoch in Wolfenbüttel hin.

Die Kosten der Maßnahme belaufen sich auf rund 200.000 Euro und werden vom Land Niedersachsen getragen. Die Bauarbeiten hatten Ende März begonnen.

