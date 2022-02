Wolfsburg

Gastronomen, Künstler und Veranstalter aus Wolfsburg fürchten, dass es bald kein Kurzarbeitergeld mehr gibt. Die Politiker möchten in einer Bund-Länder-Schalte am 16. Februar über die Verlängerung entscheiden. Laut dem Dehoga sei das zu spät, sie befürchten Entlassungen und einen Personalkollaps. Wolfsburgs Bundestagsabgeordnete wollen sich für die Verlängerung des Kurzarbeitergeldes einsetzen.

Viele Betriebe erreichen laut dem Dehoga am 28. Januar das Ende der 24 Monate Kurzarbeit. Dann sei Schluss. „Wenn wir Ende Januar keine Klarheit haben, sind viele Betriebe gezwungen Mitarbeiter zu entlassen, da sie die vollen Löhne im März nicht mehr zahlen können“, betont Florian Hary, Vorsitzender des Dehoga-Bezirksverbandes.

Durch die Kurzarbeit finden Betriebe schwer Mitarbeiter

Mit der späten Entscheidung werde eine Branche, die sowieso schon unter Fachkräftemangel leide, zerstört. „Durch die Kurzarbeit finden wir schwer Mitarbeiter. Wenn wir jetzt gezwungen sind Mitarbeiter zu entlassen dann reißt das ein Loch in die Personalplanung“, so Harry. Bei einem Hochfahren der Betriebe würden also noch mehr Fachkräfte fehlen.

Kurzarbeitergeld: Florian Hary (links) vom Dehoga befürchtet Entlassungen. SPD-Bundestagsabgeordneter Falko Mohrs möchte sich für einen längeren Kurzarbeitergeldbezug einsetzen. Quelle: Roland Hermstein/ photothek.net

Falko Mohrs, SPD-Bundestagsabgeordneter aus Wolfsburg, teilte auf WAZ-Anfrage mit: „Wir arbeiten zurzeit ministeriumsübergreifend an einer Klärung für einen längeren Kurzarbeitergeldbezug und hoffen, dass wir dies schnell hinbekommen. Ich setze mich dafür ein, dass uns das, lieber heute als morgen gelingt.“

Wolfsburgs Bundestagsabgeordnete für Verlängerung des Kurzarbeitergeldes

Der Wolfsburger Bundestagsabgeordnete Frank Bsirske (Grüne) will sich dafür einsetzen, dass die Kurzarbeitergeldregelung über den März hinaus verlängert wird. „Gerade die Veranstaltungs-, die Kulturbranche sowie die Gastronomie sind aufs Härteste von den Folgen der Corona-Pandemie getroffen. Wir wollen zehntausende Arbeitsplätze in diesen Bereichen sichern“ betont Bsirske.

„Einige Branchen sind aufs Härteste von den Folgen der Corona-Pandemie getroffen“: Frank Bsirske, Bundestagsabgeordneter der Grünen, möchte sich für eine Verlängerung des Kurzarbeitergeldes einsetzen. Quelle: Britta Schulze

„Das Kurzarbeitergeld muss länger bezogen werden können und auch die Höchstbezugsdauer muss ausgeweitet werden, denn in mehr als vierhunderttausend Unternehmen und Betrieben sind die bisher möglichen 24 Monate bereits ausgeschöpft“, sagt er.

Kurzarbeitergeld: Verlängerung wird geprüft Der Bezug von Kurzarbeitergeld (KUG) ist bis zu 12 Monate möglich. Die Bezugsdauer wird für Arbeitnehmer, deren Anspruch auf KUG bis zum Ablauf des 31. März 2021 entstanden ist, auf bis zu 24. Monate, längstens bis zum Ablauf des 31. März 2022 verlängert. Die Corona-Wirtschaftshilfen wie die Überbrückungshilfe und die Sonderregeln bei der Kurzarbeit laufen Ende März aus. Die Bundesregierung hat im Beschlusspapier der Bund-Länder-Beratungen angekündigt, eine Verlängerung zu prüfen. Neben dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) rufen weitere Verbände zu mehr Tempo auf – denn bei vielen Betrieben gehe es um die Existenz.

Kurzarbeitergeld reiche nicht zum Leben

Im Show-Restaurant „Zum Tannenhof“ gilt bei Buffets und Veranstaltungen 2G plus und beim À-la-carte-Geschäft 2G. „Eigentlich lohnt es sich nicht aufzulassen. Die Mitarbeiter kommen nicht auf ihre Stunden, es kommen zu wenig Gäste und demnach bekommen sie kaum Trinkgeld“, fasst Inhaber Heiko Sturm die „grausame“ Situation zusammen.

„Ich darf meine Mitarbeiter nicht verlieren“: Heiko Sturm vom Show-Restaurant „Zum Tannenhof“ zahlt seinen Mitarbeitern den vollen Lohn. Quelle: Patrick Seeger/ Boris Baschin

Der Wolfsburger habe im Dezember seinen Mitarbeitern Kurzarbeit angeboten. Der Koch, damals noch Auszubildender, und Restaurantleiter hätten ihm sehr deutlich gesagt, dass sie nach den beiden Lockdowns nicht mehr vom Kurzarbeitergeld leben könnten. „Sie würden kündigen und die Entscheidung kann ich nachvollziehen. Demnach zahle ich den vollen Lohn. Ich kann es mir nicht leisten meine Mitarbeiter zu verlieren“, betont Sturm.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig