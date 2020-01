Wolfsburg

Eine Jugendliche hat am frühen Freitagnachmittag in einem Geschäft in der City Galerie Schuhe gestohlen. Das berichtet die Polizei. Allerdings handelte es sich dabei um zwei rechte Schuhe. Paradox: die Schuhe hatten zudem unterschiedliche Größen.

Polizei sucht Zeugen

Die etwa 15-Jährige wurde dabei beobachtet, wie sie zwei Schuhe gegriffen hatte. Danach verließ sie das Geschäft. Die Unbekannte ist etwa 180 cm groß, hatte eine bunte Hose an, die mit Tiermustern bedruckt war und eine braune Teddyjacke an. Der entstandene Schaden beträgt knapp 200 Euro. Hinweise an die Polizei Wolfsburg unter (05361) 4646212.

Von Nina Schacht