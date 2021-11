Wolfsburg

Zwei 25 und 26 Jahre alte Kupferdiebe sind am Montag vom Amtsgericht Wolfsburg wegen gemeinschaftlichen Diebstahls zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sie vom VW-Werksgelände mehr als 300 Kilogramm Kupfer gestohlen haben.

Das Buntmetall stellte die Polizei im Keller des jüngeren Angeklagten sicher. „Das war eine Schlepperei“, so ein 52-jähriger Polizeibeamter. Zur Last gelegt wurden den Männern aus Salzwedel vier Taten zwischen Dezember 2019 und Februar 2020, bei denen sie Kupfer im Wert von insgesamt 2400 Euro erbeutet haben sollen. Als Mitarbeiter einer Fremdfirma waren die beiden dafür zuständig, Maschinen zu reinigen und hatten Chipkarten für den Zugang zum Werk. Sie füllten Kupferspäne aus Containern in Rucksäcke und schleppten ihre schwere Beute huckepack zu ihren Autos.

Täter schleppten ihre schwere Beute in Rucksäcken vom Gelände

Eine Kriminalbeamtin erklärte, bei VW sei seit November 2019 wiederholt Kupfer verschwunden. Aufzeichnungen von den Taten gab es nicht, eine Videoüberwachung sei erst später installiert worden. Am 15. Februar 2020 wurden die beiden Angeklagten auf frischer Tat ertappt – die Polizei war von der Werksicherheit alarmiert worden.

Der 25-Jährige räumte die Tatvorwürfe ein. Er habe eine größere Menge Kupfer sammeln und dann verkaufen wollen. Aussagen über die Taten seines Komplizen oder dessen Beute machte er nicht. Der ­26-Jährige wiederum gab an, das Kupfer zwar zunächst in die Rucksäcke gefüllt zu haben, seine Beute jedoch vor dem Verlassen des Geländes stets in einen anderen Schrottcontainer gekippt zu haben. „Vor dem Tor habe ich immer Angst bekommen“, sagte der Mann. Nur am Tag seiner Festnahme habe er – alkoholisiert durch eine halbe Flasche Wodka – mit seiner Beute das Gelände verlassen. Er habe Geldprobleme gehabt und sei in Sorge um seine schwerkranke Tochter gewesen.

Der ältere Täter ist wegen Körperverletzung vorbestraft

Das wiederholte Abbrechen der Tat kaufte die Staatsanwältin dem Mann nicht ab. Zudem habe er wegen gefährlicher Körperverletzung noch unter Bewährung gestanden. Sie forderte ein Jahr und zwei Monate Haft. „Sie haben sich nicht bewährt“. Der 25-Jährige sei bisher unbescholten. „Sie haben gleich richtig in die Vollen gegriffen, aber dafür gerade gestanden.“ Er solle elf Monate Haft auf Bewährung erhalten.

Die Verteidigung forderte für den 25-Jährigen eine Geldstrafe. Sein Mandant habe nur eine „vorübergehende Einnahmequelle“ angestrebt und das Kupfer nur einmal veräußern wollen. Der Rechtsanwalt des 26-Jährigen plädierte ebenfalls für eine Geldstrafe. Seinem Mandanten seien allenfalls Beihilfe sowie ein einfacher Diebstahl nachzuweisen. Die Bedingungen für einen Bandendiebstahl seien nicht erfüllt. „Es war klar, dass jeder auf eigene Rechnung handelte.“

Bewährungsstrafe als „allerletzte Chance“

Das Urteil: Elf Monate Haft ausgesetzt auf drei Jahre zur Bewährung für den 25-Jährigen wegen Diebstahls in drei Fällen sowie gemeinschaftlichen Diebstahls. Es gebe eine gute Sozialprognose und ein vollumfängliches Geständnis, so der Richter. Auch gebe es keine Vorstrafen.

Der ­26-Jährige wurde wegen Beihilfe in drei Fällen sowie gemeinschaftlichen Diebstahls zu zehn Monaten Haft verurteilt – ebenfalls ausgesetzt zu drei Jahren auf Bewährung. Zwar äußerte auch der Richter Zweifel daran, dass der Mann dreimal hintereinander Skrupel bekommen haben sollte. Doch es gelte: im Zweifel für den Angeklagten. Zudem habe der Mann Arbeit, kümmere sich um seine Tochter und sei mit seiner Partnerin zusammengezogen. „Ich sehe in ihrem Leben einen gewissen Wandel“, so der Richter, machte aber auch deutlich: „Es ist ihre allerallerletzte Chance.“ Dem Mann soll ein Bewährungshelfer zur Seite gestellt werden. Beide Angeklagten müssen zudem eine Geldstrafe zahlen.

Von Christian Opel