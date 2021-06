Kunstverein zeigt Doku über Corona-Ausbruch im Hanns-Lilje-Heim

Alt-Wolfsburg

„Corona hat viele Pflegeheime getroffen, aber keines so wie das Hanns-Lilje-Heim in Wolfsburg“: Mit diesen Worten beginnt eine Doku über das tragische Geschehen in dem Wolfsburger Seniorenheim. Am Freitag, 2. Juli, wird der Film „Ich weiß nicht mal, wie er starb – wie ein Pflegeheim zur Coronafalle wurde“ um 19 Uhr im Gartensaal des Schlosses zu sehen sein – im Anschluss gibt es eine Diskussionsrunde.

Für die Dokumentation hat Henze gemeinsam mit Sonja Kättner-Neumann unter anderem mit Pflegekräften und Hinterbliebenen der Corona-Toten gesprochen. 47 Menschen waren im Frühjahr 2020 im Heim ums Leben gekommen, als dort Corona ausbrach. Die ARD-Produktion gibt darüber hinaus einen Einblick in die Leistung von Pflegekräften in Pandemie-Zeiten.

Den gesamten Film gibt es auch auf Youtube zu sehen:

Im Anschluss an die Vorführung im Gartensaal findet eine Gesprächsrunde mit dem Filmemacher Arnd Henze über den Film und hier angesprochene Themen wie Tod, Angst, Nähe und Abstand vor und mit Publikum statt. Weitere Mitdiskutierende sind Ralf Meister, Landesbischof der Evangelisch- lutherischen Landeskirche Hannover, Prof. Dr. Martina Hasseler (Pflegewissenschaftlerin und Professorin an der Ostfalia) und Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Die Moderation übernimmt Dr. Justin Hoffmann, Kurator der Ausstellung „Lob der Distanz“ und Leiter des Kunstverein Wolfsburg.

Aufgrund der aktuellen Auflagen sind die Plätze für die Teilnahme an der Veranstaltung begrenzt. Der Kunstverein Wolfsburg bittet daher alle Interessierten um eine vorherige Anmeldung per Mail an kunstverein@wolfsburg.de. Teilnehmende mit vollständigem Impfschutz oder nachweislicher Immunisierung zählen nicht in die Statistik, daher sind die Veranstalter dankbar über einen entsprechenden Hinweis.

