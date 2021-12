Wolfsburg

„Under My Skin“ heißt die Ausstellung des Kunstvereins Wolfsburg, die von Freitag, 3. Dezember, an in den Räumen des Vereins im Schloss Wolfsburg zu sehen ist. Vier Künstlerinnen zeigen ungewöhnliche Werke, die einen ungewöhnlichen Blick sprichwörtlich unter die Haut und auf andere Objekte im Inneren des Körpers werfen.

„Spreadin faster than an eye can blink“, singt Neneh Cherry in ihrer Version von „I’ve Got You Under my Skin“. Das könnte sich auf die aktuelle Corona-Situation beziehen. Die Künstlerin veröffentlichte das Lied allerdings 1990 zum Welt-Aids-Tag. Justin Hoffmann, Leiter des Kunstvereins, legte die Schallplatte zur Vorstellung der aktuellen Ausstellung auf.

Künstlerin Anna Miethe zeigt Fotografien von Gallensteinen

Damals wie heute habe sich ein Virus weltweit verbreitet. „Aktuell sind deswegen medizinische Bilder im Fernsehen ständig präsent“, erklärte Hoffmann. Und sie hätten eine gewisse Ästhetik, man brauche sich nur Darstellungen des allseits präsenten Virus’ anzuschauen.

Irgendwie ästhetisch: Fotografien von Blut. Quelle: Britta Schulze

Mit Ästhetik befassen sich auch die Arbeiten der ausgestellten Künstlerinnen. Dabei wecken die vom Namen her eher unangenehme Assoziationen. Anna Miethe zeigt zum Beispiel Fotografien von: Gallensteinen. Die sind kunstvoll ausgeleuchtet und aus nächster Nähe abgelichtet, sodass sie völlig aus dem Kontext gezogen sind und aussehen wie ein Meteoritenfeld.

Ausstellung „Under My Skin“ Die Ausstellung „Under My Skin“ wird am Donnerstag, 2. Dezember, um 19 Uhr unter 2G-plus-Bedingungen eröffnet. Es stellen die Künstlerinnen Sabina Hyoju Ahn, Anna-Maria Meyer, Anna Miethe und Theresa Schubert aus. Zu sehen ist die Schau bis zum 6. Februar 2022.

Getrocknetes Blut auf großen Scheiben

Anna-Maria Meyer zeigt auf großen Scheiben organische Formen von großer Ästhetik. Es handelt sich dabei um ihr eigenes Blut, das sie sich 2018 im Rahmen einer Performance abnehmen ließ, um gemischt mit Kontrastmittel daraus Bilder zu gestalten. Die wandelten sich zunächst schnell. Mittlerweile ist das Blut getrocknet und die Formen starr und von ausdrucksstarker Schönheit.

Künstlerin Anna Miethe stellt im Kunstverein im Schloss Wolfsburg aus. Quelle: Britta Schulze

Die Performance von Theresa Schubert, die in einer Videoinstallation gezeigt wird, ist noch viel intimer: Sie hat sich Muskelgewebe entnehmen lassen, um daraus im Labor In-Vitro-Fleisch züchten zu lassen. Unter dem Titel „mEat me“ bot sie dies auch zum Essen an. Es ist nicht nur ein Gegenstandpunkt zum Fleischkonsum. Im Video sind über die Sprach-KI GPT-2 generierte kritische Texte zum Anthropozän.

Klanginstallation: Proteinzellen kämpfen gegen Borrelia-Bakterien

Tief in den Mikrokosmos des menschlichen Körpers geht Sabina Hyoju Ahns Klanginstallation „Parasitic Signals“. Sie hat die messbaren Spannungen, die entstehen, wenn menschliche Proteinzellen gegen Borrelia-Bakterien agieren, in Klänge umgesetzt.

Es sind noch mehr Arbeiten der Künstlerinnen zu sehen, die insgesamt eine thematisch sehr runde, aber inhaltlich sehr diverse Ausstellung bilden, die mindestens auf zwei Ebenen funktioniert. Zum einen ist da die Schönheit der Kunst auf den ersten Blick, der aber wieder korrigiert wird, sobald der Betrachter sich bewusst wird, das biologisches, zumeist menschliches Material der Ausgangspunkt ist.

Im Blick: Die monochromen Arbeiten der Künstlerin Eva Ertl zeigen Ausschnitte aus der Natur. Quelle: Britta Schulze

Parallel dazu zeigt der Kunstverein im Raum für Freunde Arbeiten von Eva Ertl unter dem Titel „Im Blick“. Die monochromen Arbeiten der Künstlerin zeigen Ausschnitte aus der Natur. Dabei geht die Grafikerin unglaublich ins Detail. Die Werke passen gut zur Nachbarausstellung, denn auch hier sind es die organischen Formen, in diesem Fall von Bäumen, die eine natürliche Ästhetik ausstrahlen.

Von Robert Stockamp