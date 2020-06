Kunstverein Wolfsburg verleiht „arti“ per Livestream

Nordstadt

Der Kunstverein Wolfsburg vergibt am Donnerstagabend (19 Uhr) zum achten Mal den Kunstpreis „arti“. Doch statt einer großen Feier zur Verleihung gibt es einen Livestream. Und die Preisträger werden sich die Medaillen selbst umhängen müssen – wegen des Corona-Virus.

Eines hat sich jedenfalls nicht geändert. „Mit 35 Einreichungen haben wir so viele Teilnehmer wie immer“, erklärte Kunstverein-Geschäftsführer Justin Hoffmann. Die Arbeiten aller Nominierten sind nach der Verleihung in der Ausstellung in den Räumen des Vereins im Schloss Wolfsburg zu sehen.

„Mit Energie“ lautet der Titel der Ausstellung

„Mit Energie“ lautete das Thema in diesem Jahr. Die Arbeiten zeigen, wie unterschiedlich der Titel interpretiert werden kann. Da geht es um die eigene Energie, um Schadstoffemissionen bei Energieverbrauch. Auch das VW-Kraftwerk ist Objekt einer Arbeit.

Gezeigt werden Performances, Videoarbeiten, Skulpturen, Fotografien und mehr. Sowohl inhaltlich als auch in der künstlerischen Umsetzung ist eine sehr große Vielfalt zu sehen. Einige der Nominierten sind neu, andere sind alte Bekannte.

Arti-Nominierung kann auch Ansporn sein

„Es ist auch schön zu sehen, dass so eine Nominierung auch Ansporn sein kann, sich künstlerisch weiter zu entwickeln“, erzählte Justin Hoffmann. Tarabea Guastavino San Martin war zum Beispiel schon 2012 als Abiturientin Teilnehmerin beim arti und fühlte sich durch die Auszeichnung beflügelt, Kunst zu studieren und nimmt jetzt als Meisterschülerin am Wettbewerb teil.

Sie hat wie alle Teilnehmer ihren Lebensmittelpunkt in Wolfsburg. Das ist eine Bedingung, um am Wettbewerb teilnehmen zu können. „Da sind wir ganz strikt“, betonte Hoffmann. Der lokale Charakter ist auch mit ein Grund, warum die Volksbank BraWo neben Volkswagen und der Stadt Wolfsburg nun zum zweiten Mal als Unterstützer mit dabei ist. „Hier wird nicht nur Kunst gezeigt. Hier entsteht Kunst“, sagte Volksbank-Direktorin Claudia Kayser. Das begeistere sie besonders.

Von Robert Stockamp