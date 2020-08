Nordstadt

Der Kunstverein Wolfsburg hat den „arti“-Katalog zur diesjährigen Ausstellung herausgegeben. Dabei fällt das Design in diesem Jahr besonders ins Auge – und in die Hände. Angelehnt an das Thema „Mit Energie“ leuchtet der Einband feuerrot und fühlt sich an einigen Stellen rau an, an anderen wiederum sehr glatt.

Im Katalog werden die Künstler und ihre Exponate vorgestellt, zudem erläutert Kunstverein-Geschäftsführer Justin Hoffmann, wie der Wolfsburger Kunstverein unter Pandemie-Bedingungen arbeitet. „Von der Einreichung der Werke bis zur Preisverleihung haben wir die Situation gut gemeistert“, fasst Hoffmann die letzten Monate zusammen.

Preisverleihung beim Kunstverein Wolfsburg per Livestream

Statt im Antoniensaal wurden die Werke in den Schloss-Remisen abgegeben. Somit mussten die Wettbewerbsteilnehmer das Schloss nicht betreten. Neben der direkten Abgabe der Werke bot der Kunstverein Wolfsburg zum ersten Mal an, die Kunstwerke online einzureichen. Insbesondere für Fotografien, Videos und weiteren digitalen Werken eine günstige Option. Die fünfköpfige Jury, die anonym die Sieger kürte, achtete bei den Besprechungen auf den nötigen Abstand.

Die Preisverleihung war eine Art Hybridveranstaltung, also eine Kombination aus analog-realen und virtuell-digitalen Elementen. Vor Ort waren Künstler, Redner und Musiker, die sonst anwesenden Gäste saßen am Bildschirm und verfolgen die Veranstaltung per Livestream. „Das Angebot wurde gut angenommen, fast 2000 Menschen haben sich die Preisverleihung angeschaut“, so der Leiter des Kunstvereins. Die Abgabe der Werke soll auch für zukünftige „arti“-Ausschreibungen beibehalten werden. Auch die Übertragung der Feier per Livestream könnte sich der Wolfsburger Kunstverein weiterhin vorstellen.

„arti“-Katalog erinnert an die Ausstellungen des Kunstvereins Wolfsburg

Der Katalog hat eine Auflage von 500 Stück und erinnert laut den Künstlern immer wieder an die Ausstellung, auch wenn die Bilder längst von der Wand genommen wurden. „Mit den arti-Katalogen wird die Wolfsburger Kunstszene über Jahre dokumentiert“, sagt Künstler Axel Bosse. Der Katalog ist für zehn Euro beim Kunstverein Wolfsburg erhältlich. Die „arti“-Ausstellung ist noch bis Sonntag, 9. August 2020, im Schloss Wolfsburg ausgestellt.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig