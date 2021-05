Wolfsburg

Genau 10,5 Bolzplätze in Wolfsburg müssen in den kommenden Jahren saniert werden – nun steht die Reihenfolge fest. Sollte die EU ein Verbot von Mikroplastik in Kunstrasen durchsetzen, muss es sogar noch schneller gehen als zunächst geplant.

Die Stadt Wolfsburg hat zuletzt die betroffenen 10,5 Plätze (in Fallersleben sind es 1,5 Spielfelder) zusammen mit einem Experten kontrolliert. Dabei zeigte sich: Auf manchen Plätzen fasern die einzelnen Halme des Kunstrasens aus, reißen ein oder fallen aus. Besonders in Fallersleben, Neuhaus und Heiligendorf ist das der Fall. Dieser Verschleiß „führt zu einer geringen Stabilität“, heißt es im Bericht, der am Dienstag im Sportausschuss besprochen wurde.

Plätze in Fallersleben sind schnell und stark verschlissen

In Fallersleben erstaunt dieser Befund, schließlich wurden die Flächen erst 2015 angelegt – doch im Sanierungsplan ist Fallersleben sogar als erstes dran. Das liege daran, dass in Fallersleben nicht so hochwertiger Rasen verlegt worden sei wie an anderen Stellen, erklärte Reiner Brill, Geschäftsbereichsleiter Sport. Außerdem würden die Plätze hier außergewöhnlich stark genutzt.

Vereine mit Kunstrasen haben jungen Mitgliederzuwachs

Die gute Nachricht ist, dass in den meisten Fällen die Trägerschicht unter dem eigentlichen Rasen noch weiter genutzt werden kann. Trotzdem seien 32 000 Euro pro Erneuerung nicht wenig, gab Ingolf Viereck (SPD) zu bedenken, auch wenn die Plätze im Durchschnitt eine Lebensdauer von zehn bis 15 Jahren haben und nicht so früh saniert werden müssen wie beim Beispiel Fallersleben. Gleichzeitig merkte er aber an, dass sich die Ausgabe offenbar lohne: „Alle Vereine, die Kunstrasenplätze bekommen haben, verzeichnen einen Zuwachs im Kinder- und Jugendbereich.“

Zuerst dran: Fallersleben, Heiligendorf, Kreuzheide und Neuhaus

Die Vereine sind zwar für die Pflege der Plätze zuständig, die Erneuerungen würden aber von der Stadt getragen. Nach dem aktuellen Plan, der im Sportausschuss vorgelegt wurde, müssten die ersten Plätze 2023/2024 saniert werden, am dringendsten sind dabei Fallersleben, Heiligendorf, Kreuzheide und Neuhaus. Danach folgen Drömlingstadion, Stadion West, Jahn Stadion und ganz zum Schluss Herzbergstadion und Eintracht Nord, wo es erst 2026 losgehen müsste.

Nach der Nutzung soll der Kunststoff recycelt werden

Falls die EU vorher noch Verbote für Mikroplastik ausspricht, um zu verhindern, dass winzige Partikel ins Grundwasser gelangen, müssten einige Maßnahmen vorgezogen werden. „Kunstrasen ist ungefähr so ökologisch wie ein Insektenhotel im Schottergarten“, merkte Olaf Braun von den Grünen dazu generell an, erkannte aber an, dass es immerhin Möglichkeiten gebe, den Kunstrasen nach Gebrauch zu recyceln.

Auf Nachfrage erklärte Reiner Brill, dass es auch Kunstrasen ohne Mikroplastik gebe, der aber um einiges teurer sei. Sportentwicklungsplanerin Lisa Hogenkamp ergänzte, dass solche Rasen dafür mitunter in der Herstellung so aufwendig seien, dass der ökologische Vorteil bei genauerer Betrachtung schnell verpuffe. Sinnvoller sei es, auf Kunststoffe zu setzen, die sich besonders gut recyceln ließen.

