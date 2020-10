Birgit Brenner ist die diesjährige Preisträgerin des Kunstpreises „Junge Stadt sieht Junge Kunst“. Die Verleihungsfeier am Sonntag im Wolfsburger Schloss ist wegen Corona nicht öffentlich, wird aber per Livestream übertragen. Die Ausstellung von Birgit Brenner ist in der Städtischen Galerie zu sehen.