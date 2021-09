Wolfsburg

Im Kunstmuseum Wolfsburg riecht es nach Öl – denn: Die Kuratoren Andreas Beitin, Alexander Klose und Benjamin Steininger haben am Donnerstag die Ausstellung „Oil. Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters“ vorgestellt. Und einige Kunstwerke verströmen den typischen Tankstellen-Geruch. Die Ausstellung thematisiert den kulturellen Einfluss des „schwarzen Goldes“ und wirft einen Blick auf die seit rund hundert Jahren andauernde Erdöl-Moderne, als ob diese schon Vergangenheit ist.

Erdöl – von kaum einem anderen Rohstoff sind wir so abhängig. Das verdeutlichte Andreas Beitin, Direktor des Kunstmuseums. „Ohne diesen besonderen Stoff wären wir ungeduscht und hätten keine Klamotten an“, sagte er.

Kunstmuseum Wolfsburg zeigt Ambivalenz des Öls

Plastik, Schaumstoff, Textilien, Medikamente, Kosmetikartikel wie Duschgel oder Lippenstifte, Kerzen und so weiter: Das Erdöl hat zahllose Produkte hervorgebracht, die unser Leben durchdringen und vereinfachen. Auf der anderen Seite zieht das Öl die Menschheit in humanitäre, ökologische und auch politische Abgründe. Diese Ambivalenz bildet die aktuelle Ausstellung des Wolfsburger Museums ab.

Diese Werke sind im Kunstmuseum Wolfsburg – eine Bildergalerie:

Ein Beispiel für einen wirtschaftlichen Niedergang trotz größter Ölvorkommen zeigt Ana Alensos Arbeit „1.000.000%“. In dem Werk greift die Künstlerin die Währungsumstellung in Venezuela und die Folgen der Inflation auf. Im Mittelpunkt steht dabei eine Kunststoffkabine, in der Banknoten durch den Luftstrom eines Staubsaugers hin- und herfliegen. Dieser Luftstrom zerstört das Geld jedoch allmählich – zudem sei das echte Geld laut Beitin nichts mehr wert. „Es ist tragisch, dass die Menschen in Venezuela nicht vom Öl profitiert haben“, betont Beitin.

Ausstellung „Oil“ wird seit 2016 für das Kunstmuseum geplant

Die Idee zur Ausstellung „Oil“ wurde von den beiden Wissenschaftlern Alexander Klose und Benjamin Steininger entwickelt und 2016 an das Kunstmuseum herangetragen. Gemeinsam mit dem damaligen Direktor Ralf Beil und dem Team des Kunstmuseums haben sie die Schau bis 2018 vorbereitet.

Kunstmuseum: Freier Eintritt zur neuen Ausstellung Die Ausstellung „Oil. Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters“ ist vom 4. September 2021 bis zum 9. Januar 2022 im Kunstmuseum Wolfsburg ausgestellt. Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Am Samstag, 4. September, ist der Eintritt kostenfrei. Ansonsten kostet der Eintritt zehn Euro, ermäßigt acht Euro. Im Kunstmuseum gilt die 3-G-Regel, geöffnet ist nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen.

Dann hat Beil das Kunstmuseum 2018 verlassen. Gerüchten zufolge im Streit, Ursache soll die Ausstellung gewesen sein. Volkswagen sei das Thema zu heikel, hieß es seinerzeit. Die Kunststiftung Volkswagen ist Träger des Kunstmuseums. Das Museum teilte mit, dass der Vertrag einvernehmlich aufgelöst wurde und der Weggang nicht mit der Ausstellung zu tun habe. Zudem haben die Kuratoren „vollkommen frei und ohne Einflussnahme Dritter an der Realisierung gearbeitet“.

Eindrucksvolles Relief zeigt Konsum und Untergang

In der Ausstellung geht es selbstverständlich auch um Mobilität. Dabei werden Autos, Flugzeuge und sogar Raketen abgebildet. Der indonesischen Künstler Entang Wiharso zeigt in seiner Installation unter anderem zwei VW-Bullis. Das rot-schwarze Relief mit drei Figuren im Vordergrund ist 13 Meter lang, fast vier Meter hoch und zwei Meter tief. Es ist das größte und eindrucksvollste Werk der Ausstellung und thematisiert den hemmungslosen Konsum, der durch Öl möglich ist, und die Schattenseiten der Rohölgewinnung. Es ist eine Schenkung an das Kunstmuseum Wolfsburg.

So sieht die neue Ausstellung aus – ein Video aus dem Kunstmuseum:

Im „schwarzen Spiegel“ zu Beginn der Ausstellung steht gereinigtes Öl in großen dreieckigen Kästen, an den Wänden hängen überall Spiegel. In dem Raum riecht es wirklich nach „Oil“, und dieser Geruch zieht durch die gesamte Ausstellungsfläche.

Kuratoren erschaffen eine fiktive Welt ohne Öl

Dabei erschaffen die Kuratoren eine Welt, in der Öl schon Geschichte ist. Daher sind auch alle Texte zu den Werken in der Vergangenheit geschrieben, obwohl einige speziell entwickelt wurden. „Diese Geschichte muss enden, doch dafür müssen wir sie erst verstehen“, erklärt Steininger.

Für das Ende der Epoche seien unterschiedliche Szenarien denkbar, doch das Ende lassen die Kuratoren bewusst offen. „Wir müssen uns überlegen, was wir in die Zukunft retten wollen“, sagt Klose.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig