Stadtmitte

Techno-Fans aufgepasst: Der bekannte Berliner DJ Matthias Roeingh alias Dr. Motte legt am Donnerstag, 5. November, im Kunstmuseum bei der Veranstaltungsreihe „Beat Lounge“ auf. Gefeiert wird über zwei Etagen, im Restaurant „Awilon“ und im Café „ Kunstpause“. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Vor 30 Jahren gründete der DJ die Loveparade in Berlin. Mit der gemeinnützigen Organisation „Rave The Planet“ möchte Dr. Motte Spenden sammeln und die Loveparade wieder organisieren. Auf seiner Deutschland-Tour im Frühjahr machte er Werbung für das Projekt, auch auf der Party im Hallenbad.

Anzeige

Dr. Motte legt im Kunstmuseum Wolfsburg auf

Die Veranstaltung im Saunaclub war schnell ausverkauft, es wollten aber deutlich mehr Techno-Anhänger ihren Liebling sehen und hören. „Die ganze Szene freut sich, dass er wieder nach Wolfsburg kommt und mehr Gäste die Chance bekommen, ihn zu erleben“, sagt der Wolfsburger DJ Simon Jetzke.

Jetzke hat den Musiker damals und heute in die VW-Stadt gelockt. Der 31-jährige Wolfsburger ist als Resident-DJ für die Top-Acts der „Beat Lounge“ zuständig. Am 1. Oktober legte der Wolfsburger gemeinsam mit dem bekannten Berliner DJ David Keno auf. Die Stimmung auf den Plätzen war ausgelassen und die Gäste wollten unbedingt tanzen – doch das ist verboten. „Auch wenn eine gute Club-Atmosphäre herrscht, dürfen wir keine Disco und keine Steh-Tische anbieten“, betont Petra Graubner vom Restaurant „Awilon“ und vom Café „ Kunstpause“.

Diesmal müssen die Wolfsburger Eintritt bezahlen

Die Veranstaltungsserie im Kunstmuseum wurde von ihrem Sohn Sascha Graubner entworfen. Bisher saßen die Gäste im Café. Für Dr. Motte wird auch das Restaurant in der ersten Etage geöffnet. „Dadurch können rund 70 Besucher kommen. Jedoch verkaufen wir diesmal Tickets für zwölf Euro“, so Sascha Graubner. Die Karten können per E-Mail unter awilon@wolfsburg.de bestellt werden.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig