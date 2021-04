Stadtmitte

Vor dem Wolfsburger Kunstmuseum steht ein großer orangefarbener Hubwagen, der Eingangsbereich ist abgesperrt und viele Passanten fragen sich sicherlich, warum die Mitarbeiter an der Stahlkonstruktion arbeiten. Laut Mitarbeiter Ronny von der Firma Enviro Pest Control werden Taubenabwehrnetze installiert, um die Tauben am Nisten zu hindern.

Enviro Pest Control ist ein zertifizierter Fachbetrieb für Schädlingsbekämpfung. Und die Vogelabwehr ist ein Teilgebiet der Schädlingsbekämpfung. Sie zielt darauf ab, Vögel zu vergrämen oder sie am Landen und Nisten zu hindern. „Unsere Arbeit ist voraussichtlich am Freitag beendet“, so Burmeister.

Ungebetene Gäste: Tauben. Ihr Kot wirkt ätzend und kann Bausubstanz zerstören. Quelle: Droese

Das Wolfsburger Kunstmuseum wird vor Tauben geschützt

Nach dem Gespräch mit der WAZ stieg er mit seinem Kollegen in den Korb des Hubsteigers. 18 Meter ging es in die Höhe und danach kletterten sie auf das Gebäude. Zuvor wurde die Taubenabwehr an der Stahlkonstruktion unter dem Dach befestigt. „Solche Netze werden nicht zum ersten Mal installiert, es ist eine Erneuerung“, erklärt Katharina Derlin, Sprecherin des Kunstmuseums.

So wird das Kunstmuseum Wolfsburg geschützt – ein Video:

Doch warum werden die Tauben abgewehrt? Nabu-Vorsitzender Michael Kühn erläutert das bekannte Problem. „Der Kot der Stadttaube kann ätzend wirken und somit historische Bausubstanz und Stahlkonstruktionen schädigen“, so Kühn. Das Kunstmuseum Wolfsburg wird also vor den Ausscheidungen. „Eine Säuberung wäre kostspielig, daher sind diese Maßnahmen präventiv“, sagt Derlin.

So werden die Netze am Kunstmuseum befestigt – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Vor dem Wolfsburger Kunstmuseum steht ein großer Hubsteiger, die Menschen schauen interessiert hin: die Mitarbeiter befestigen ein System, um die Tauben am Nisten zu hindern.

Der Deutsche Tierschutzbund kritisiert Abwehrmaßnahmen

Um die Vögel abzuwehren, gibt es verschiedene mechanische Mittel wie Gitter, Netze, Spitzen, auch Spikes genannt, oder Spanndrahtsysteme. Der Deutsche Tierschutzbund erklärt in der Broschüre „Stadttaube und Mensch“, dass solche Abwehrmaßnahmen die Tiere verletzen könnten. Die Netze würden eine Gefahrenquelle darstellen, weil sich die Tiere bei schlechter Wartung verheddern oder verirren könnten – und dann qualvoll umkämen.

Derlin beruhigt und betont, dass die Netze tierfreundlich seien. „Zudem werden sie regelmäßig gewartet, sodass die Tiere keiner Gefahr ausgesetzt sind“, so die Sprecherin. Nach Angaben von Kühn seien die Tauben in Wolfsburg im Vergleich zu anderen Städten wie Köln noch tolerierbar. „Jedoch sollten die Menschen die Tiere nicht füttern, dann würde sich der Bestand deutlich erhöhen“, merkt Kühn an.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig