Durch das Café „ Kunstpause“ im Kunstmuseum Wolfsburg dröhnte am Donnerstagabend lauter Techno-Sound. Bei der Veranstaltung „Beat Lounge“ legte der Berliner Szene-DJ David Keno mit dem Wolfsburger Simon Jetzke auf. Die Stimmung war gut, obwohl die Gäste am Tisch sitzen bleiben mussten. Eine Tanzfläche wurde allerdings schmerzlich vermisst.

Keno, der mit bürgerlichem Namen Daniel Andersson heißt, ist in der Techno-Szene der Region bekannt, zumal er auch schon in der Disco „Esplanade“ und im Saunaclub aufgelegt hat. Im Café des Wolfsburger Kunstmuseums saßen am Donnerstagabend 50 Gäste und bewegten sich sitzend rhythmisch zur Musik. „Die Besucher sagen, dass die Musik ihnen gefällt, aber das direkte Feedback durchs Tanzen fehlt“, bedauerte der ­41-Jährige.

Beat Lounge: Wolfsburger haben große Lust zu Tanzen

Den Gästen fiel es schwer, nicht vorm DJ-Pult die Arme zu schwingen. „Mir und meinen Freunden gefällt das Ambiente und die Musik. Und da die Clubs schon lange zu sind, haben wir große Lust zu Tanzen“, so ein 31-jähriger Besucher. Am Tisch nebenan genossen Emely Woll und Alina Schröder die elektronischen Beats. „Es ist ein schöner Ort, um Zeit mit seinen Freunden zu verbringen und sehr entspannt“, sagte die 20-jährige Woll.

Die Gäste hielten sich an das strikte Tanzverbot – jedenfalls im Raum. Ein Pärchen hielt es nicht mehr auf den Sitzen aus und tanzte alleine vor der Tür des Cafés, denn auch dort war die Musik noch gut zu hören. Die Klänge und die Stimmung erinnerten eine Besucherin an die Berliner Clubs, in die sie vor der Pandemie gegangen war. „Die Beats sind einfach zu gut, um sitzen zu bleiben. Daher wären Stehtische besser, dann könnten wir wenigstens mit Abstand tanzen“, erklärte die Wolfsburgerin.

Im Café Kunstpause wechseln sich die DJs am Mischpult ab

Jedoch sei Tanzen nicht das Ziel der Veranstaltung, stellte Petra Graubner vom Restaurant „Awilon“ und vom Café „ Kunstpause“ klar. „Wir wollen keine Disco und keinen Club ersetzen, sondern eine schöne Veranstaltung für die Wolfsburger und ganz besonders für die jungen Menschen anbieten“, sagte Graubner. Ihr Sohn Sascha Graubner hat die Ausbildung zum Veranstaltungstechniker abgeschlossen und das Konzept der „Beat Lounge“ entworfen. Dafür hatte er Jetzke als Resident-DJ angeheuert, der wiederum weitere Künstler nach Wolfsburg holen soll. Am Donnerstagabend standen beide DJs hinter dem Mischpult und spielten nach dem Back-to-Back-Konzept, dass heißt sie legten abwechselnd auf.

Einige Gäste nutzen den Abend für ein Fachgespräch unter Kollegen. Lukas Milbrandt produziert während seiner Freizeit zwar eine andere Musikrichtung, doch aus seinen Boxen dröhnt auch elektronische Tanzmusik. „Die Auswahl von Simon und David ist wirklich gelungen“, betonte der 21-jährige Weyhäuser. Die nächste Beat Lounge findet am Donnerstag, 15. Oktober, statt. Der Eintritt ist frei.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig