Stadtmitte

Licht – bei diesem Wort denkt jeder automatisch an etwas Schönes. An Gemütlichkeit. Licht ist aber nicht nur schön: Ein gleißend heller Raum ist ein leider oft genutztes Folterinstrument. Leuchtröhren in Werbeschildern verführen zum Kaufen. Wie Licht noch eingesetzt wird, zeigt das Kunstmuseum in seiner neuen Ausstellung „Macht! Licht!“. Bei einem Tag der offenen Tür ist sie am Samstag von 11 bis 18 Uhr kostenlos zu sehen.

Rund 100 Arbeiten von 65 internationalen Künstlern zeigen, welche Macht elektrisches Licht hat. Das Kunstmuseum klopft dabei die verschiedenen Themenfelder ab: Gesellschaft, Werbung, Politik, Natur. Eigentlich sollte die Schau schon vor zwei Jahren zu sehen sein – Corona brachte alles durcheinander.

„Macht! Licht!": Warren Neidichs Arbeit „Pizzagate Neon“. Quelle: Roland Hermstein

Künstliche Lichtquellen sind Grundlage für modernes globales Leben. Es hat aber auch negative Seiten. „Licht kann Ort von Folter sein“, erklärt Kunstmuseumsdirektor Andreas Beitin. Eine Rundum-die-Uhr-Beleuchtung müssen Häftlinge im berüchtigten US-Gefangenenlager Guantanamo ertragen. Der Künstler Gregor Schneider zeigt in „High Security and Isolation Cell No. 2“ wie sich das anfühlt. Dafür baute er eine Guantanamo-Zelle nach, die Besucher betreten dürfen. Ein bedrückendes Gefühl.

Die Ausstellung in Fotos:

Zur Galerie Kunstmuseum: In der neuen Ausstellung dreht sich alles um das Licht

Ganz anders Sonnenuntergänge. Sie stehen für pure Romantik. Aber nicht der von Lori Hersberger: Sein stilisierter Sonnenuntergang aus bunten Neonbögen wirkt nur auf den ersten Blick romantisch. Die davor liegende Scherbenlandschaft thematisiert die Zerbrechlichkeit des triumphalen Scheins, erklärt der Schweizer Künstler.

Neue Ausstellung im Kunstmuseum Das Kunstmuseum zeigt vom 12. März bis 10. Juli die Ausstellung „Macht! Licht!“. Andreas Beitin und Holger Broeker haben sie kuratiert. Rund 100 Arbeiten von 65 Künstlern sind zu sehen.

die Ausstellung „Macht! Licht!“. Andreas Beitin und Holger Broeker haben sie kuratiert. Rund 100 Arbeiten von 65 Künstlern sind zu sehen. Neben einem Audioguide gibt es einen Katalog . Es ist eine umfangreiche Publikation in zwei Sprachausgaben (jeweils in deutsch und englisch; 256 Seiten) im Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König, gestaltet von Jan Kiesswetter, Berlin. Mit transdisziplinären Beiträgen von Andreas Beitin, Holger Broeker, Jo Joelson, Annette Krop-Benesch, Christoph Markschies, Julia Otto und Michael Schwarz aus den Bereichen Kunstwissenschaft, Kulturwissenschaft, Biologie, Theologie und Philosophie. Erhältlich im Museumsshop und online unter kunstmuseum.de/shop für 39 Euro.

. Es ist eine umfangreiche Publikation in zwei Sprachausgaben (jeweils in deutsch und englisch; 256 Seiten) im Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König, gestaltet von Jan Kiesswetter, Berlin. Mit transdisziplinären Beiträgen von Andreas Beitin, Holger Broeker, Jo Joelson, Annette Krop-Benesch, Christoph Markschies, Julia Otto und Michael Schwarz aus den Bereichen Kunstwissenschaft, Kulturwissenschaft, Biologie, Theologie und Philosophie. Erhältlich im Museumsshop und online unter kunstmuseum.de/shop für 39 Euro. Das Kunstmuseum ist dienstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Aktuell gilt die 3G-Regel und eine FFP2-Maske.

Georg Herolds Lichthaus

Ein Haus ohne Beleuchtung ist nicht gemütlich. In einem Haus mit zu viel Licht fühlt man sich aber auch nicht wohl. Das zeigt Georg Herold mit seinem Lichthaus. Die Arbeit gehört ebenso wie viele andere Werke der Ausstellung zur Sammlung des Kunstmuseums. Es war schon länger nicht mehr zu sehen.

Grundlage für Warren Neidichs Neon-Installation „Pizzagate Neon“ war der Pizzagate-Skandal im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlkampfes 2016: Das Lager von Donald Trump hatte das wirre Gerücht in die Welt gesetzt, ein Kinderpornoring, zu dem Konkurrentin Hillary Clinton Kontakt habe, treibe sein Unwesen im Keller der Pizzeria „Comet Ping Pong“. Die verrückte Verschwörungstheorie verbreitete sich im Nu – und brachte Trump viele Stimmen.

Licht kann sogar den Tod bedeuten – das zeigt Damien Hirts Glaskasten „A Hundred Years“: Das Licht einer Insektenfalle zieht Fliegen an. Sie sterben. Werbung setzt ebenfalls Licht ein. Das beste Beispiel dafür sind Neonröhren-Schriftzüge. Wie leicht Werbung dressiert und manipuliert, verdeutlicht Monica Bonvicinis ästhetischer und zugleich abweisender Leuchtschriftzug „NOT FOR YOU“.

In einer Soundarbeit lässt Siegrun Appelt Kinder flüstern. Sie sprechen Texte über die Wirkung von Licht. Ein Film über das Franco-Regime in Spanien inspirierte die Künstlerin dazu. Wie sich Licht negativ auf die Natur auswirkt, thematisiert die Ausstellung im Kunstmuseum ebenfalls. Zum Beispiel in Nana Petzets „Lichtfalle Hamburg“.