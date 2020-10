Stadtmitte

„Leck-Kunst“ in Wolfsburg: Der Düsseldorfer Künstler Benjamin Houlihan erschafft ein Wandgemälde im Kunstmuseum Wolfsburg – und das mit der Zunge. Das Werk mit dem Titel „Untitled (Licked Wall)“ wird im Rahmen Ausstellung „In aller Munde. Von Pieter Bruegel bis Cindy Sherman“ zu sehen sein.

Einige Ausstellungsräume im Kunstmuseum werden für die neue Ausstellung vorbereitet. Dazu gehört auch eine sechs mal fünf Meter große weiße Wand. Vor den Augen der Kuratorin Uta Ruhkamp tunkte der Künstler Houlihan am Mittwoch seine Zunge in rote Farbe. Anschließend huschte das Körperteil mal schnell und intensiv, mal zart und tastend über die Wand und hinterließ Leck-Spuren.

Die Farbe wird aus Magerquark und Lebensmittelfarbe hergestellt

Zwischendurch trat Houlihan einen Schritt zurück, begutachtete sein Werk und fing in einer anderen Ecke wieder an. „Manchmal entscheide ich ganz bewusst wie ich lecke, aber ich mache mir nicht immer Gedanken. Zudem habe ich kein Motiv im Kopf, der Prozess ist das Motiv“, sagt der 45-Jährige.

Das Arbeiten im Stehen und mit der Zunge sei sehr anstrengend und der Mund werde nach einiger Zeit trocken. In den Pausen, die unterschiedlich lang ausfallen können, spült Houlihan seinen Mund aus und spuckt die Reste in einen Eimer. Dabei könnte er die Farbe auch herunterschlucken, sie besteht nämlich aus Magerquark und Lebensmittelfarbe. Für das temporäre Werk in Wolfsburg hat der Düsseldorfer zunächst ein Kilogramm Quark gekauft, die Farbe rührt er immer frisch an.

Der Künstler Benjamin Houlian malt nicht nur mit der Zunge

Houlihan absolvierte eine Ausbildung zum Bildhauer und studierte anschließend an der Kunstakademie Düsseldorf bei Professor Georg Herold. Seit 2011 malt Houlihan mit der Zunge. Der Künstler hatte zuvor auf einen Hund aufgepasst, der alles anbiss. Anschließend stellte Houlihan in einer Ausstellung Gegenstände aus, die von Hunden angeknabbert wurden – und die Idee, selbst mit der Zunge Räume zu erkunden, wuchs heran. Aufgrund seiner Biografie ist er nicht nur mit der Zunge künstlerisch aktiv, sondern gestaltet auch Skulpturen und Zeichnungen.

Beim Arbeiten im Kunstmuseum Wolfsburg stößt er immer wieder an seine Grenzen – entweder konditionell oder räumlich. Auch nach der Frage der Intimität wird der Künstler immer wieder angesprochen. „Die eigene Grenze setzte ich mir selber und natürlich die Wand. Was der Betrachter zum Beispiel mit der Intimität macht, ist seine Angelegenheit“, so Houlihan. Den intimen Prozess des Leckens werden die Wolfsburger nicht erleben, da das vollendete Werk gezeigt wird. Doch die Leck-Spuren an der Wand sind eindeutig zu erkennen. „Die Besucher können sich am Ende auf ein abstraktes, spannendes Bild mit intensivem Rot freuen. Daher sind wir gespannt, wie sie auf das Gemälde reagieren werden“, sagt Kuratorin Ruhkamp.

Ausstellung im Kunstmuseum ist ab dem 31.Oktober zu sehen

Die Ausstellung mit dem Werk von Benjamin Houlihan ist ab dem 31.Oktober im Kunstmuseum Wolfsburg zu sehen. Die Schau ist laut Ruhkamp eine Entdeckungstour der Mundhöhle. Von einer altägyptischen Statue über niederländische Gemälde aus dem 16., 17. und 18. Jahrhundert bis hin zu zeitgenössischen Videoinstallationen und Fotografien zeigt die Ausstellung rund 250 Werke und Exponate zum Oralen aus Kunst- und Kulturgeschichte. Am Eröffnungswochenende 31.Oktober und 1. November ist das Museum von 11 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Die Besucher müssen sich vorher für Zeitfenster über kunstmuseum.de anmelden.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig