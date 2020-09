Wolfsburg

Der Name David Keno ist dem ein oder anderen vermutlich unbekannt, dabei war der Berliner DJ bereits zweimal in Wolfsburg und seine Musik taucht in zahlreichen Wiedergabelisten auf der ganzen Welt auf. David Keno, der mit bürgerlichem Namen Daniel Andersson heißt, legt am 1. Oktober um 18 Uhr bei der Veranstaltung „Beat Lounge“ im Restaurant Awilon auf. Der Eintritt ist frei.

In Kenos DJ-Sets oder auch als Live-Act reicht sein musikalisches Spektrum von minimalem Techno bis zu Electro und House. Er spielt sowohl beim Festival „Sonne, Mond und Sterne“ als auch in den angesagten Berliner Clubs. „Unter uns Kollegen ist er sehr bekannt, da er auf der ganzen Welt auflegt“, erzählt der Wolfsburger DJ Simon Jetzke.

DJ David Keno ist weltweit bekannt und legt in Wolfsburg auf

Die „Beat Lounge“ wird von den Restaurant-Betreibern Tom Graubner und Carsten Gädke organisiert, Jetzke wurde als Resident-DJ engagiert und holt daher weitere Künstler nach Wolfsburg. Keno legte bereits vor Jahren in der Wolfsburger Kultdisco „Esplanade“ und im Sauna-Club auf, daher freut sich der Berliner wieder auf die VW-Stadt. „Ich freue mich auf die Session besonders, da ich die Location noch nicht kenne“, so der 41-Jährige.

Keno wurde 1979 in Bern geboren, mit acht Jahren zog er nach Frankfurt am Main. Mit 12 Jahren lernte er Gitarre und Schlagzeug. Er spielte in verschiedenen Rockbands und entdeckte seine Liebe zur elektronischen Musik. Beeinflusst wurde der DJ von Bands und Musikern wie Pink Floyd, Mike Oldfield und Depeche Mode. Mit seinen ersten Veröffentlichungen trat Keno 2004 auf die Bühne. Die Tracks begeisterten und er produzierte seine erste Platte. 2006 gründete er sein eigenes Label und seitdem tauchen seine Songs in vielen Wiedergabelisten auf.

Der bekannte DJ David Keno arbeitet in Berlin, nun legt er im Wolfsburger Restaurant Awilon auf. Quelle: Thomas Knellwolf

Besucher im Restaurant Awilon feiern an den Tischen

Seine Lieder werden als „tanzflächenfunktional“ beschrieben. Doch richtig tanzen dürfen die Gäste im Restaurant Awilon nicht. Dafür können die rund 50 Gäste bei Snacks und Getränken im Sitzen feiern. „Da wir schon seit Jahren Kulturveranstaltungen anbieten, wollen wir es auch unter den aktuellen Bedingungen weitermachen“, sagt Graubner.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig