Wolfsburg

„Zum Kunstgottesdienst in der Kulturkirche St. Marien lädt Pastorin Uta Heine am Sonntag, 28. März, um 17 Uhr ein. Thema ist die Passionszeit. Es geht um die Frage: Welche Rolle spielen Schmerz und Trauer in unserem Leben und in unserem Miteinander? Und es geht um das Kunstwerk „Zeige deine Wunde“ – eine Installation des Künstlers Joseph Beuys, die im Lenbachhaus in München ausgestellt ist. Das Werk wurde 1975 kontrovers diskutiert. Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernimmt Organist und Pianist Christian Biskup, die Lesung hält Adelina Zibart und für die Technik sind Leander und Valentin Sewing verantwortlich.

Der Gottesdienst wird mit Sicherheitsabstand und FFPS-Masken gefeiert, Anmeldungen sind unter (05361) 890 66 94 oder per Email an uta.heine@evlka.de möglich. Es gibt aber auch wieder einen Live-Stream, nähere Infos dazu gibt es auf der Homepage der Kulturkirche Wolfsburg.

