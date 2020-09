Stadtmitte

Platz für 15 Kinder und Jugendliche bietet der Jugendtreff der Neuland im Teichgarten. Rund zehn von ihnen halfen jetzt dabei, ihre Räume im Nachbarschaftshaus noch bunter zu gestalten. Passend zum Namen der Einrichtung entstand im Souterrain eine „Oase“.

Nicht nur ein selbst gemaltes Wandbild sondern auch eine wandelbare Kunst-Installation mit verschiedenen Tieren gehört zum Projekt. Realisiert wurde das im Rahmen der Vermittlungsaktion „Tinte und Fisch“ der Städtischen Galerie Wolfsburg.

Aufregende Aktion

Kunstpädagogin Bigit Fabian und und Mitarbeiterin Elke Mathias von der Städtischen Galerie besuchten im September den Jugendtreff im Teichgarten, um während der Corona-Pandemie vor Ort für Abwechslung zu sorgen. An zwei Terminen wurden zunächst Skizzen an der Wand angelegt, damit die Kinder direkt mit dem Malen beginnen konnten. Das war für alle zwischen fünf und elf Jahren richtig aufregend – Wände bemalen ist ja sonst schließlich nicht erlaubt. So wuchs Schritt für Schritt die grünbunte Oase an der Wand.

Außerdem konnten die Kinder an einem großen Kreativtisch Tiere und Pflanzen in jeder Größe aus Papier entwerfen. Vor allem die Jüngeren waren mit Feuereifer dabei. „Und sogar einige Mütter haben sich von der Kreativität ihrer Kinder anstecken lassen und auch mitgemacht“, freut sich Birgit Fabian über den Erfolg der Aktion. Einige ältere Kinder halfen beim Leimen einer Leiste mit Holzstäben und Klammern, an der später die fertigen tierischen Kunstwerke befestigt wurden. Diese Installation wurde abschließend vor die bemalte Wand geschoben und kann künftig immer wieder neu arrangiert werden. Fabian zur künstlerischen Idee: „So bleibt die Oase, wie der Jugendtreff selbst, immer in Bewegung.“

Bereits 1976 eröffnete die Neuland den ersten Kinder- und Jugendtreff. Kooperationspartner war und ist die Familienbildungsstätte Wolfsburg (Fabi), die die pädagogische Betreuung vor Ort sicherstellt, Aktivitäten anbietet und Eltern berät. Im Teichgarten kümmern sich Irina Wittmaier und Viktoria Repp um die Stadtteilarbeit. Erst vor kurzem richteten sie gemeinsam mit der Neuland die Kellerräume im Teichgarten neu ein, die seitdem hell und besonders einladend wirken. Das Wandbild inklusive Kunst-Installation bildet jetzt das Sahnehäubchen.

Worum geht es bei „Tinte und Fisch“?

Die Vermittlungsaktion „Tinte und Fisch“ der Städtischen Galerie Wolfsburg bietet verschiedene Themenschwerpunkte für Schul-AGs, Gruppen oder Kurse im Schloss Wolfsburg. Dabei geht es darum, Kunst und Pädagogik zusammenzubringen – möglichst mit viel Spaß für alle Beteiligten.

Von Andrea Müller-Kudelka