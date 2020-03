Kultur: Wo die Stadt sparen will – und wo nicht

Wolfsburg

Über Sparmaßnahmen und die Zukunft des Crearte-Kunstvereins haben am Mittwoch Verwaltung und Politik im Kulturausschuss diskutiert.

Bei den Sparmaßnahmen ging es allerdings recht einhellig zu: Die Politiker stimmten jeweils für die Vorschläge der Verwaltung. Die wiederum hatte die Anregungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) zum Anlass genommen, ihre Kulturausgaben unter die Lupe zu nehmen und zu prüfen, wo Spielraum sei.

Weniger Geld für Großveranstaltungen

Zum Beispiel hatte die KGSt vorgeschlagen, die Großveranstaltungen des Kulturwerks einzuschränken, also weniger für „Advent im Schloss“ oder die „Internationale Sommerbühne“ auszugeben. Laut KGSt ließen sich damit 60 000 Euro einsparen. Die Verwaltung und der Kulturausschuss hingegen sehen das Einsparpotenzial bei „nur“ 40 000 Euro jährlich.

Höhere Beiträge für Musikschüler

Dem KGSt-Vorschlag, die Beiträge an der Musikschule zu erhöhen, stimmten Verwaltung und Kulturpolitiker zu. Jährlich könnten so 25 000 Euro Mehreinnahmen generiert werden.

Feste Eintrittsgelder in der Städtischen Galerie

Etwas mehr Diskussion gab es um die Einführung von Eintrittsgeldern für die Städtische Galerie. Katrin Weidmann (Grüne) wies darauf hin, dass auch Kassenpersonal nötig werde, sobald Eintritt erhoben würde, und fragte, ob nicht stattdessen eine Spendenbox denkbar sei. Die Verwaltung bezweifelte allerdings, dass durch Spenden genauso viel Geld zusammenkäme wie durch ein kleines, aber festes Eintrittsgeld. Kassenpersonal sei außerdem ohnehin vorhanden, da in den Städtischen Museen auch immer ein Shop angesiedelt sei. Insgesamt stimmten die Politiker am Ende auch hier für den Ansatz der Verwaltung – also pro Eintrittsgeld.

Aber: Galerie soll weiter Kunstwerke kaufen dürfen

Kontrovers wurde auch der Vorschlag behandelt, vorerst keine neuen Kunstwerke für die Städtische Galerie zu kaufen. Thomas Schlick von der AfD befürwortete diese Idee grundsätzlich: „Es ist nicht notwendig, ständig anzukaufen. Man hat ja schon einen Bestand.“ Die Verwaltung aber wies darauf hin, dass „zeitgenössische“ Kunst eben doch regelmäßig neu beschafft werden müsse, um den Namen zu verdienen. Diese Art der Sammlung sei Mittelpunkt der Arbeit der Galerie, betonte auch Iris Schubert ( SPD). Und der Einkaufsetat sei in den vergangenen Jahren ohnehin stark geschrumpft – noch mehr Einsparungen, und man gefährde die Aufgabe der Galerie. Die Mehrheit schloss sich dem an.

Diese Empfehlungen gehen nun weiter an den Rat der Stadt, der Ende März final darüber abstimmen wird, welche Maßnahmen durchgesetzt werden.

Kunstverein Crearte sucht weiter nach neuen Räumlichkeiten

Außerdem ging es um die Zukunft des Kunstvereins Crearte. Der sitzt seit 2014 im Schachtweg, kann dort aber nicht dauerhaft bleiben. Kulturdezernent Dennis Weilmann versprach, dass der Verein „nicht vor Ablauf dieses Jahres“ ausziehen müsse – und bis dahin werde sich sicher eine Lösung finden. Stefan Krieger, Leiter des Geschäftsbereichs Kultur, erwähnte in dem Zusammenhang das Vereinsgebäude am Schillerteich, das die DLRG bald zugunsten eines Neubaus aufgibt. Der Billen-Pavillon hingegen sei im derzeitigen Zustand nicht für eine ganzjährige Nutzung geeignet, und das Gebäude der Goetheschule sei mit Musikschule und Institut für Zeitgeschichte und Stadtpräsentation (IZS) schon ausgelastet.

Lesen Sie auch:

Von Frederike Müller