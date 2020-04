Kunst in Corona-Zeiten: Videodreh in der Druckwerkstatt Wolfsburg

Alt-Wolfsburg

Die Besucher können nicht mehr in die Städtische Galerie im Schloss gehen – also kommt die Städtische Galerie zu den Besuchern. Über soziale Medien wie Facebook oder Instagram. Das ist 100 Prozent kontaktlos und bietet reichlich Kunst – und einen Einblick in den Corona-Alltag der Mitarbeiter „Wir wollen mit unseren Besuchern in Verbindung bleiben“, erklärt Direktorin Dr. Susanne Pfleger.

Videodreh in der Druckwerkstatt – das Video dazu:

Sie ist wegen des Coronavirus so wie viele andere Wolfsburger ins Homeoffice verbannt. Die Städtische Galerie ist geschlossen, Besucher können sich deshalb die Ausstellungen nicht anschauen. Damit sie trotzdem nicht ohne Kunst leben müssen, entwickelte das Team um Susanne Pfleger kreative Ideen. Dafür wurde der Hashtag #STGBWatHome eingerichtet, unter dem sämtliche Angebote zu finden sind.

Bildergalerie zu Ausstellungen der Städtischen Galerie:

Ein Beispiel: Weil das beliebte „Kunstgespräch in der Mittagspause“ ausfiel, moderierte Dr. Susanne die beliebte Veranstaltung aus dem heimischen Garten direkt auf die Facebook-Seite der Städtischen Galerie. Ihr Kollege und Stellvertreter Marcus Körber erklärte dazu vor Ort im Wolfsburger Schlosspark die vorhandenen Kunstobjekte.

„Wir wollen den Menschen etwas Fröhliches bieten“

Also Outdoor- statt Indoor-Führung. „Wir wollten den Menschen in diesen schweren Corona-Zeiten etwas Fröhliches bieten“, erklärt Dr. Susanne Pfleger. Deshalb der Ausflug ins Grüne und nicht ein Gang durch dunkle Ausstellungsräume.

Dieses besondere Kunstgespräch ist jederzeit auf der Facebook-Seite der Städtischen Galerie zu sehen. Eins fehlt dabei übrigens: das Mittagessen, das es sonst immer gibt.

Arbeitsalltag in Corona-Zeiten

Mitarbeiter der Städtischen Galerie berichten via social media außerdem über ihren Arbeitsalltag in Corona-Zeiten. Frei nach dem Motto „ Körber allein im Büro“ (angelehnt an den Film „Kevin - Allein zu Haus“) schickte Marcus Körber aus seinem Büro im Schloss, in dem er zurzeit allein sitzt, Videos. Manchmal werden die kleinen Filmchen selbst gedreht, manchmal kommt der Wolfsburger Profifilmer Olaf Lewien mit ins Boot.

Gerade hat das Drehteam Pfleger/ Körber ein Video über Editionen der Städtischen Galerie gedreht –mit Handy, selfie stick und ipad. Die Grafiken sind in der Druckwerkstatt entstanden, deshalb war dort auch der Drehort.

Performance wird wohl verschoben

Die Mitarbeiter haben noch mehr Ideen. Zum Beispiel will die Künstlerin Ati Maier ein Video schicken. Sie ist gerade in Santa Fe ( USA) und wollte im Mai eine Performance in der Städtischen Galerie zeigen. Die muss wohl auf den Herbst verschoben werden.

Natürlich hofft die Städtische Galerie, dass sie ihre Ausstellungsräume im Schloss bald wieder für Besucher öffnen darf. Dann kann sie auch die Kunstinstallation von Astrid Busch im Hauptbahnhof offiziell eröffnen. Fertig ist die Wandmalerei schon - dank der Neuland-Mitarbeiter. „Gefeiert wird später“, tröstet die Direktorin der Städtischen Galerie die Kunstinteressierten.

Von Sylvia Telge