Kunst-WG: Gemeinsames Depot für Städtische Galerie, Kunstmuseum und Phaeno

Wolfsburg

Fast alle Kultureinrichtungen in Wolfsburg kennen das Problem: Ihnen fehlt der Platz, um ihre Kunstwerke zu lagern. Die Städtische Galerie im Schloss leidet seit 20 Jahren darunter. Jetzt gibt es Licht am Ende des Tunnels. Die Stadt will noch in diesem Jahr in einem bereits bestehenden Gebäude im Heinenkamp ein Zentraldepot schaffen. Neben der Städtischen Galerie können dort künftig auch Kunstmuseum und Phaeno ihre Arbeiten lagern.

Das sei eine gute Lösung, meint Dr. Susanne Pfleger, Direktorin der Städtischen Galerie. „Wir haben die richtigen Partner dafür gefunden.“ Sie freue sich sehr, dass es bald ein großes Depot gibt, in der Arbeiten aus der hochwertigen Sammlung gelagert werden können.

Ein ausreichend großes Depot ist wichtig, um die Kunst dauerhaft zu erhalten

Die Stadt hatte schon vor Jahrzehnten beschlossen, wichtige Positionen zeitgenössischer Künstler zu sammeln. Sie kaufte deshalb zahlreiche Werke an – und so wuchs die Sammlung im Laufe der Jahre, aber nicht der Depotraum. Die meisten Arbeiten der Städtischen Galerie sind nicht öffentlich zu sehen. Ein ausreichend großes Depot mit idealen konservatorischen Bedingungen ist sehr wichtig, um die Kunst dauerhaft zu erhalten. Ein solches Depot sollte 2500 Quadratmeter groß sein, bescheinigte ein Gutachten. Die Städtische Galerie verfügt bislang über 800 Quadratmeter.

Auch das Kunstmuseum kennt das Raumproblem. „In vielen, vielleicht auch den meisten deutschen Museen, sind die Kunstlager ein wirkliches Problem“, erklärt Geschäftsführer Otmar Böhmer. Das reiche von feuchten Wänden, unzugänglichen Kellerräumen bis hin zu einfach nicht genug Platz. „Die Initiative der Stadt Wolfsburg, ein Zentraldepot zu bauen, ist insofern eine dringliche und durchaus nicht ungewöhnliche Maßnahmen zum Erhalt der Kunstwerke, der Werte wie auch der Historie der Stadt“, so Böhmer.

Plan für ein neues Zentraldepot nicht aufgeben

Das Kunstmuseum hat nach fast 30 Jahren Sammeltätigkeit ebenfalls ein enormes Platzproblem und werde nun „in einer konzertierten Aktion mit Phaeno und Städtischer Galerie eine Lösung für die nächsten Jahre schaffen“. Trotzdem, stellt Otmar Böhmer klar: Den Plan, ein neues Zentraldepot zu bauen, sollte die Stadt nicht aus den Augen verlieren.

Das Phaeno nutzt aktuell drei unterschiedliche Lager, die räumlich weit auseinanderliegen. „Außerdem sind wir mit den zur Verfügung stehenden Flächen an die räumlichen Kapazitätsgrenzen gekommen und haben schon länger nach einer guten Alternative gesucht“, erklärt Geschäftsführer Michel Junge. „Wir freuen uns daher sehr über die Kooperation mit dem Kunstmuseum und der Städtischen Galerie und sind sicher, in dieser Zusammenarbeit Synergien heben zu können.“

Von Sylvia Telge