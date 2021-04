Kunst, Theater und mehr Platz für Außen-Gastro: Neue Ideen für die Porschestraße

Wolfsburg

Die Ratsfraktion und die Ortsratsfraktion Stadtmitte der SPD schauen schon jetzt auf die Zeit nach der Pandemie und bringen Vorschläge ein, wie die Porschestraße in Post-Coronazeiten stärker belebt und attraktiver gestaltet werden kann.

In einem Antrag, den kürzlich Fraktionssprecher Erich Schubert in den Ortsrat Stadtmitte eingebracht hat, geht es unter anderem um die Bildung eines Aktionsrates aus Handel, Gastronomie, Kultur, Soziales, Handwerk und Interessengemeinschaften aus der Bürgerschaft, die Aktivitäten zur Steigerung der Fußgängerzone einbringen könnten. Die Federführung für zukünftige Maßnahmen sollte nach SPD-Vorstellungen im Verantwortungsbereich des Oberbürgermeisters liegen.

Temporäre Änderung der Sondernutzung

„Nicht erst seit der Corona-Pandemie leiden zahlreiche Innenstädte, wie auch in Wolfsburg, an einem Bedeutungsverlust“, begründete Erich Schubert den Antrag an die Verwaltung. Nach dem Lockdown werde es notwendig sein, das öffentliche Leben durch Aktivitäten anzureichern, um die Menschen beispielsweise wieder in die Porschestraße zu locken.

Erich Schubert, SPD: „Zahlreiche Innenstädte leiden an einem Bedeutungsverlust.“ Quelle: Thomas Koschel

Angeregt werden unter anderem Musik, Tanz und Straßentheater, Kunstausstellungen in den Schaufenstern leerstehender Ladenlokale sowie eine temporäre Änderung der Sondernutzung. Gaststätten beispielsweise sollten bis Juni 2022 die Möglichkeit haben, größere Flächen vor den Lokalen mit Tischen und Stühlen zu bestücken, ohne dafür mit Sondernutzungsgebühren belastet zu werden.

Auch Schaustellern könnte die Möglichkeit gegeben werden, Fahrgeschäfte oder Süßwarenstände aufzustellen. Zur Steigerung der Attraktivität der Wolfsburger Innenstadt gehöre aber auch, so die SPD, dass das Erscheinungsbild der Porschestraße verbessert werde. So wird eine Grundreinigung vorgeschlagen. Für mehr Sicherheit der Besucher könnte zudem eine höhere Präsenz der städtischen Ordnungskräfte sorgen.

„Es müssen nicht große Projekte sein, die gleich viel Geld kosten“, so erklärte Erich Schubert, „sondern besser seien viele kleine Schritte und Ideen, die in das Vorhaben eingebracht werden könnten.“ Iris Schubert (SPD) bestätigte dies. Sie habe bereits mit Schulen und Bürgern gesprochen, die sich in das Vorhaben einbringen möchten.

Um die Porschestraße jetzt schon attraktiver zu gestalten, hat die WMG gerade erst Blumenkübel und Holzmöbel aufgestellt. Quelle: Boris Baschin

Jens Tönskötter, Fraktionssprecher der PUG, allerdings meldete Bedenken an: Man dürfe mit dem Antrag zur Porschestraße nicht den Masterplan kontakarieren. Uwe Conradt, Sprecher der Grünen, ging der Vorschlag der Ortsratskollegen hingegen nicht weit genug: Er möchte den Fokus nicht allein auf die Porschestraße, sondern auf den gesamten Innenstadtbereich gelegt sehen.

Uwe Conrad, Grüne/Bündnis 90: „Fokus auf die gesamte Innenstadt legen.“ Quelle: Andrea Müller-Kudelka

Bastian Zimmermann (Linke&Piraten) wünscht sich insbesondere eine starke Einbringung von Kulturschaffenden. Ortsbürgermeister Detlef Conradt (SPD) schließlich wertet das Vorhaben als gute Möglichkeit, die Porschestraße mehr in den Mittelpunkt zu rücken. „Wir bieten unserer Bevölkerung an“, so sagte Conradt, „die Stadt neu zu entdecken.“

Von Burkhard Heuer