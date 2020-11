Wolfsburg

Mit der Beschlagnahme des Fotoapparates eines Journalisten hat die Polizei im vergangenen Juni bei einer Demonstration von Umweltaktivisten vor dem Wolfsburger Amtsgericht gegen die Pressefreiheit verstoßen. Das entschied jetzt das Bundesverfassungsgericht und gab dem Antrag des Klägers auf Erlass einer einstweiligen Anordnung recht.

Die Staatsanwaltschaft Braunschweig muss die Kamera nun wieder an den Journalisten Jörg Bergstedt aus Lüneburg herausgeben, bis in der Hauptsache über dessen Verfassungsbeschwerde entschieden wurde. Das Verfassungsgericht rügte in seinem Beschluss die vorangegangenen Entscheidungen von Amtsgericht und Landgericht in Braunschweig, die das Grundrecht der Pressefreiheit nicht berücksichtigt hätten.

Nach dem Ende der Demonstration ging die Polizei von einem Verstoß gegen die Corona-Auflagen aus

Der fragliche Polizeieinsatz ereignete sich am 2. Juni dieses Jahres anlässlich einer Demonstration von Umweltaktivisten in Wolfsburg. Die rund 20 Teilnehmer der angemeldeten Kundgebung waren vom Hauptbahnhof zum Amtsgericht gezogen und solidarisierten sich dort mit einem 29 Jahre alten Angeklagten, der an diesem Tag für die Blockade eines VW-Autozuges wegen Beihilfe zur Nötigung zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Nach dem offiziellen Ende der Demonstration ging die Polizei von einem Verstoß gegen die Corona-Auflagen und die Einhaltung des Mindestabstandes aus und umstellte zahlreiche Teilnehmer der Versammlung, um deren Identität festzustellen.

Der Kläger und nebenberufliche Journalist Jörg Bergstedt dokumentierte die Versammlung und den anschließenden Polizeieinsatz. Die Polizisten hielten ihn offenbar für einen Teilnehmer der inzwischen beendeten Demonstration und forderten ihn auf, seine Kamera auszuschalten, weil er mit der Aufzeichnung die „Vertraulichkeit des Wortes“ verletze. Der Kläger konnte zwar einen gültigen Presseausweis vorzeigen, „dessen Echtheit vor Ort nicht überprüft werden konnte“, wie die Polizei damals erklärt hatte. Die Beamten nahmen den Journalisten daraufhin mit zur Wache, beschlagnahmten seine Fotoausrüstung und leiteten ein Strafverfahren ein.

Teilnehmer reichen Klage gegen die Verhinderung einer Versammlung ein

Mit der Beschlagnahme des Fotoapparates sei das Grundrecht auf Pressefreiheit verletzt worden, entschied nun das Bundesverfassungsgericht. Nach Angaben von Bergstedt haben zahlreiche Teilnehmer der Demonstration Klage gegen die Verhinderung einer Versammlung beim Verwaltungsgericht Braunschweig eingereicht.

Von Florian Heintz