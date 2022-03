Wolfsburg

Auch am Montag, 14. März, wird es um 17.30 Uhr wieder eine Kundgebung vor dem Wolfsburger Rathaus geben – zum Gedenken an die Corona-Opfer und als Friedensdemonstration angesichts des Kriegs in der Ukraine.

Schulterschluss „Gegen die Gleichgültigkeit“

„Als wir im Dezember mit der ersten Demo gestartet sind, haben wir uns nicht ausmalen wollen, dass wir im März immer noch auf dem Rathausplatz stehen und uns ein noch viel wichtigeres Thema zusätzlich auf die Fahnen schreiben werden“, sinniert Frank Hocke, Mitorganisator des Schweigekreises. Seine Lebensgefährtin Katharina Rosch und er haben gemeinsam mit dem Schulterschluss der Demokraten Wolfsburg beschlossen, den Schweigekreis mit dem Gedenken an die Corona-Toten als Friedensdemonstration zu erweitern. Beides passe zum Motto „Gegen die Gleichgültigkeit“. Reden werden am 14. März Oberbürgermeister Dennis Weilmann und die Leiterin einer Kindertagesstätte halten.

Am 20. März fallen viele Corona-Beschränkungen. Die Pandemie aber ist noch nicht vorbei und laut offiziellen Angaben gibt es weiterhin Todesfälle im Zusammenhang mit Corona in Wolfsburg. Auch ein Ende des Kriegs in der Ukraine ist nicht abzusehen. Für die Kundgebungs-Initiatoren bedeutet das: „Wir stehen montags vor dem Rathaus, solange es nötig ist.“

Von der Redaktion