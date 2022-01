Wolfsburg

Im Hallenbad geht es endlich wieder los mit kulturellem Programm, auch das Restaurant Lido hat wieder geöffnet. Darüber freut sich auch Lynn Beyer, schließlich hat sie gerade erst ihren Job im Kulturzentrum angetreten. Sie ist für die Bereiche Kommunikation und Marketing zuständig. Neu ist das alles für sie allerdings nicht, es ist eher „eine Rückkehr nach Hause“, wie sie betont.

Denn vor acht Jahren hat Beyer genau in diesem Haus ihre Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau abgeschlossen. Dass sie danach nicht bleiben wollte, war klar. „Ich wollte unbedingt noch studieren“, erklärt sie. Dabei hat sie sich nicht gerade den einfachsten Weg ausgesucht.

Von Wolfsburg ging es nach Miami

Sie studierte nämlich in Berlin auf Englisch Business Administration, später mit dem Schwerpunkt Marketing Management. Dafür ging es mit 21 erst mal für ein halbes Jahr nach Miami auf eine Sprachschule. „Das war eine ganz besondere Erfahrung“, erinnert sie sich. Der Aufenthalt im Ausland und die vielen Begegnungen mit Menschen anderer Kulturen habe ihren Horizont in jungen Jahren schon sehr erweitert.

Zuletzt arbeitete sie als Projektmanagerin für die Messe Berlin und war unter anderem für die IZB im Allerpark zuständig. Letztlich hat es sie wieder in die Heimat gezogen, was unter anderem auch an der ausgeschriebenen Stelle lag. „Im Event-Management arbeiten war schon meine Traumvorstellung“, sagt sie.

„Im Hallenbad macht die Zusammenarbeit viel Spaß“

Zudem ist es eine Rückkehr zu alten Kollegen und guten Erinnerungen. „Ich hatte nie wieder einen Arbeitsplatz, wo die Zusammenarbeit so viel Spaß gemacht hat wie im Hallenbad“, erinnert sich Lynn Beyer. Die Kolleginnen und Kollegen kennt sie alle. Der Kontakt war auch während ihrer Jahre in Berlin nicht abgebrochen.

Hallenbad: Andreas Plate hat den Posten des Geschäftsführers von Frank Rauschenbach übernommen. Quelle: Britta Schulze

Nun übernimmt sie die Stelle für Kommunikation und Marketing von Karin Kamolz, die in den Ruhestand gegangen ist – zumindest fast. Denn Kamolz wird auch weiterhin das Kunstschaufenster betreuen. So kann sich Beyer ganz auf ihre Lieblingsarbeit konzentrieren. „Ich denke, gerade im Bereich Social Media können wir noch stärker werden“, meint sie. Zunächst freut sie sich, dass es endlich wieder weiter geht. „Wir sind hier alle Feuer und Flamme“, betont sie.

Von Robert Stockamp