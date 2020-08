Stadtmitte

Einen angenehmen musikalischen Vorabend genossen die Besucher im Biergarten des Hallenbads am Samstag. Der Gifhorner Singer-Songwriter Anthony Miller präsentierte eine Stunde lang seine Songs. Die zumeist ruhige Musik und das lauschige Ambiente im Biergarten passten sehr gut zusammen.

Allein mit der voll und weich klingenden Westerngitarre und einem hohen, ganz leicht melancholischem Gesang verzauberte der 33-jährige Gifhorner das Publikum, das nach jedem Songs reichlich Applaus spendete.

Anthony Millers sind sehr lyrisch, die Melodien hypnotisch

Die Stücke von Anthony Miller sind sehr lyrisch geprägt, die Melodien dazu teilweise hypnotisch, fast immer folkig. In vielen Liedern spürte man die Weite der US-amerikanischen Landschaften, für die der Sänger einen Faible hat.

Genug Platz für Besucher zu Zeiten von Corona: Unter freiem Himmel konnten es sich die Besucher am Samstagabend im Biergarten gemütlich machen. Quelle: Roland Hermstein

Die meisten Stücke des Songwriters kamen wie Gedichte daher. In beeindruckenden Bildern erzählte er Eindrücke, Momente, Geschichten. Dazu gab es eingängige Akkorde zu hören. Das war alles zusammen sehr solides Handwerk an Gitarre und Gesang.

Die Songs waren stark genug, um ohne komplette Band zu bestehen. Erst beim minimalen musikalischen Einsatz zeigt sich ja, ob eine Komposition wirklich ein gutes Lied ist. Gefehlt hat es lediglich ein bisschen an Abwechslung. Die eine oder andere musikalische Überraschung, ein unerwarteter Kniff wären schon schön gewesen. So war es auf Dauer ein wenig eintönig.

Diese Konzerte finden an den nächsten Wochenenden statt

Weitere Biergartenkonzerte finden an den nächsten Samstagen statt. Am 22. August kommt zum wiederholten Mal die nicht nur in der Region bekannte Punkrockband „Final Impact“ ins Hallenbad. Mit ihrem feinen Sound begeistern sie nicht nur eingefleischte Fans des Genres. Ebenfalls an dem Abend tritt die Skapunk-Truppe „Callin Tommy“ aus Braunschweig auf.

Am 29. August tritt der Dresdener Indie-Songwirter Johnethen Fuchs auf. Am 6. September ist der Singer-Songwriter Emily’s Giant erneut zu Gast im Biergarten. Für Partystimmung sorgt schließlich am 12. September die Deutsch-Poprock-Coverband „Stürmer Deluxe“ mit toller Bühnenshow.

Bei allen Biergartenkonzerten im Hallenbad ist der Eintritt frei.

Von Robert Stockamp