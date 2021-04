Wolfsburg

Im Kulturzentrum Hallenbad wurde „Das Goldene Sprungbrett“ als symbolischer Staffelstab weiter gegeben. Andreas Plate übernimmt ab August die Geschäftsleitung. Frank Rauschenbach geht nach mehr als 14 Jahren in den Ruhestand.

Rauschenbach und Plate haben sich vor mehr als 15 Jahren im Hallenbad getroffen, damals war es noch Baustelle. Das Kulturzentrum in Wolfsburg eröffnete am 20. April 2007. Rauschenbach wurde im Dezember Geschäftsführer und Plate hat die technische Leitung und die Bereichsleitung Musik übernommen. Seitdem waren die beiden an der Organisation von rund 7000 Veranstaltungen beteiligt. Darunter Highlights wie „Rock im Allerpark“, die Konzerte von „Bosse“, „Wir sind Helden“ und „Revolverheld“ sowie zahlreiche Kleinkunstveranstaltungen.

Andreas Plate ist seit 2019 stellvertretender Geschäftsführer

Rauschenbach ist glücklich über die vielen Events, doch er freut sich auch schon auf seinen Ruhestand. „Dann kann ich bei den Veranstaltungen entspannen, als Organisator ist das nicht möglich“, so der 63-Jährige. Der Wechsel an der Spitze kommt nicht überraschend. Rauschenbach hat sich bei seiner letzten Vertragsunterschrift vor fünf Jahren dazu entschlossen nur noch den Vertrag zu erfüllen.

Kulturzentrum Hallenbad: Andreas Plate (rechts) wird neuer Geschäftsführer, er übernimmt die Aufgaben von Frank Rauschenbach. Foto: Britta Schulze

Dass Plate Geschäftsführer wird, ist auch ein logischer Schritt. Der 52-Jährige übernahm die Programmgestaltung Musik und ist seit 2019 stellvertretender Geschäftsführer. „Vor über einem Jahr wurde er ins kalte Wasser geschmissen und er hat schnell schwimmen gelernt“, sagte Frank Roth, Vorsitzender des Aufsichtsrates.

Aufsichtsrat und Kulturausschuss unterstützen den neuen Geschäftsführer

Der Aufsichtsrat und der Kulturausschuss hat sich einstimmig für den neuen Geschäftsführer ausgesprochen. „Andreas kennt die Seele und das Team vom Hallenbad, daher war es eine klare Entscheidung“, sagte Falko Mohrs, stellvertretender Vorsitzender vom Aufsichtsrat.

Lesen Sie auch:

Dennis Weilmann, Kulturdezernent der Stadt Wolfsburg, werde bei Terminen in der Region oft auf die Institution „Hallenbad“ angesprochen. „Frank Rauschenbach hat das Haus zu dem gemacht, was es heute ist. Und Andreas Plate ist der beste Nachfolger, den wir uns für Wolfsburg wünschen können“, so Weilmann.

Frank Rauschenbach ebnete den Weg für Andreas Plate

Fast alle Redner sprachen den symbolischen Staffelstab an. „Das Goldene Sprungbrett“ wurde anlässlich eines Chorwettbewerbs von Designstudenten der Hochschule für Bildende Künste entworfen. „Bei der Veranstaltung haben die Gewinner das Sprungbrett gewonnen. Insgesamt hatten wir zehn davon und das ist die letzte Skulptur“, so Karin Kamolz, Sprecherin des Hallenbades.

Kulturzentrum Hallenbad: Andreas Plate wird als neuer Geschäftsführer vorgestellt. Ihm wurde "Das Goldene Sprungbrett" überreicht. Foto: Britta Schulze

Andreas Plate bedankte sich für das Erbe, welches Rauschenbach ihm hinterlässt. „Ich möchte Altbewährtes behalten und am Puls der Zeit bleiben, damit wir nichts verpassen“, betonte Plate. Immer aktuell sein: das war schon damals das Motto des gelernten Radio- und Fernsehtechnikers, der dann Tontechniker wurde. Während seine Kumpels in die weite Welt zogen, blieb Plate in der VW-Stadt. „Wolfsburg war früher ein kulturelles Brachland und das wollte ich verändern“, erzählte Plate.

Andreas Plate möchte an den Erfolg des Hallenbades anknüpfen

Das ist dem Vater zwei Mädchen auf jeden Fall gelungen. Und damit er den Erfolg des Hallenbades weiterführen kann, bildet sich der Wolfsburger auch immer weiter. Vor kurzem schloss er das Studium zum Veranstaltungsfachwirt ab. „Mit Bands und Technik kenne ich mich sehr gut aus, doch ich möchte auch die betriebswirtschaftlichen Themen genau verstehen“, so Plate.

Steckbrief: Andreas Plate

Name: ​Andreas Plate

Alter: ​52 Jahre

Wohnort: ​Wolfsburg

Familienstand​: Verheiratet, 2 Kinder

Bisheriges Highlight im Hallenbad​: Der Auftritt von „Oomph!“, da die Rockband in Wolfsburg gegründet wurde.

Hobbys​: Mit meinen Kindern Zeit verbringen und natürlich Musik

Instrumente​: Schlagzeug und Gitarre

Nach Corona werde ich​... mit meinen Kindern schwimmen gehen.