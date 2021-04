Wolfsburg

Um die Kultur rund um den Südkopf zu stärken, haben sich sieben Einrichtungen zusammengetan und das „Kulturquartier“ gegründet. Seine Events, Angebote und Termine will der zukünftige Verein ab sofort auf einer gemeinsamen Plattform unter kulturquartier-wolfsburg.de präsentieren.

Mit dabei sind Kunstmuseum, Planetarium, Scharoun Theater, CongressPark, Leonardo Hotel Wolfsburg und Südkopf-Center mit seinen künftigen Museums-Arkaden sowie die Volksbank BraWo als Fördermitglied.

Otmar Böhmer: „Vielen Menschen ist nicht bewusst, welches vielseitige Kulturangebot sie am Wolfsburger Südkopf vorfinden“

Der Verein des Kulturquartiers ist offen für Mitglieder aus der Kulturszene und Unterstützer aus Handel, Hotellerie und der Bevölkerung, die sich dem Ziel verbunden fühlen, den Südkopf als Kulturareal zu stärken. Eine Auftaktveranstaltung soll, wenn es die Pandemie erlaubt, den Start der Vereinsgründung bilden.

„Vielen Menschen ist nicht bewusst, welches vielseitige Kulturangebot sie am Wolfsburger Südkopf vorfinden. Ein in dieser Form einzigartiges Spektrum aus Kunstausstellungen, Theater, Konzerten, Events in Kombination mit Handel, Hotellerie und Gewerbe verdichtet sich in der südlichen Innenstadt. Dafür wollen wir werben“, so Otmar Böhmer, Geschäftsführer Kunstmuseum Wolfsburg.

Wolfsburger Südkopf am Abend: Die Kultur in diesem Quartier soll gestärkt werden. Quelle: Roland Hermstein

„Wie wichtig kulturelle Vielfalt ist, sehen wir aktuell in Zeiten der Pandemie, wo sich die Menschen nach Kulturangeboten sehnen. Wir haben mit dem Kulturquartier einen Weg gefunden, die Wahrnehmung für Kulturangebote auf den Südkopf zu lenken“, Claudia Kayser, Leiterin Direktion Wolfsburg der Volksbank BraWo.

Giraffen-Skulptur am Südkopf mit Künstlerin Sina Heffner: Die Giraffe ist das Logo des neuen „Kulturquartiers“. Quelle: Gero Gerewitz

Die im Zentrum des Kulturquartiers befindliche Skulptur „Weiße Giraffe“ hat die beauftragte Marketing- und Werbeagentur MSCG als Sinnbild und Logo der Interessengemeinschaft erwählt.

„Als Kulturschaffende stehen wir nicht in Konkurrenz zueinander. Im Gegenteil: Wir profitieren von einer lebendigen und pulsierenden Kulturszene“, so Christopher Hesse, Prokurist, CongressPark Wolfsburg. Und Dennis Weilmann, Geschäftsführer des Planetariums, ergänzt: „Ich bin überzeugt, dass das Kulturquartier für eine deutliche Belebung des Südkopfes sorgen wird.“

