„Wir freuen uns, dass endlich wieder ein Konzert in unserer Kirche stattfinden kann“: Auf deutsch und italienisch haben Uta Heine, Pastorin St. Marien, und Dora Balisteri vom Kulturbüro der italienischen Konsular Agentur am Freitag die Gäste der KulturKirche Wolfsburg begrüßt. Die beiden gestalteten unter dem Titel „La Bella Musica Italiana“ ein besonderes Programm, in dem italienische Weine und Speisen vor und nach dem Konzert auf dem Kirchvorplatz das Musikerlebnis im Kirchenraum einrahmten.

Bemerkenswertes Musikprogramm in der St. Marien Kirche in Wolfsburg

In der St. Marien Kirche traten die drei Musiker des Ensembles St. Cecilia auf. Semjon Kalinowsky (Viola), Francesco della Volta (Violine) und Konrad Kata (Orgel) hatten ein bemerkenswertes Musikprogramm zusammengestellt, das erahnen ließ, weshalb die Musik Italiens über Jahrhunderte hinweg die europäische Musikgeschichte bestimmte. Als klangliches Bindeglied zwischen Violine und Cello erreichte die Viola nicht die Höhe des einen oder die Tiefe des anderen Instruments. Vielleicht haben deswegen Komponisten nur selten Solostücke für sie geschrieben.

Kulturkirche St. Marien: Das Ensemble St. Cecilia begeisterte die Gäste in Wolfsburg. Quelle: Roland Hermstein

Kalinowsky setzt sich leidenschaftlich und mit wachsendem Erfolg für „sein“ Instrument ein. Sein Bogenstrich verleiht dem Instrument einen angenehm weichen Ton, der den verführerisch sonoren Klangcharakter unterstreicht. Die außerordentliche Virtuosität der „Variationi D-Dur“ von Nicolò Paganini beherrscht er souverän und scheinbar mühelos.

Musiker haben mehrere renommierte Wettbewerbe gewonnen

Das gilt auch für Francesco della Volta, der mit seiner Violine, ähnlich wie seine Kollegen, als Preisträger mehrerer renommierter Wettbewerbe hervorgegangen ist. Die „Caprice op.1,11“ von Paganini und die „Caprice op.25,5“ dessen Schülers Camillo Sivori sind gespickt von Höchstschwierigkeiten, die er dank seiner herausragenden Spieltechnik mitreißend gestaltet. Auch als Moderator zwischen den Stücken gewinnt er das Publikum für sich.

Komplettiert wird das Trio herausragender Musiker von Konrad Kata an der Orgel. Den geradezu intimen Klangcharakter der Orgel kostet er durch wechselnde Registerkombinationen beeindruckend aus. Das gilt für das opernhaft melodiöse „Post Communio“ von Giovanni Morandi aus der Romantik ebenso wie für die vierhundert Jahre alte „Toccata“ des Girolamo Frescobaldi.

Vielen Dank für das hervorragende Konzert von St. Cecilia

Ob solistisch oder als Ensemble, selten ist eine derart in sich geschlossene Leistung zu erleben. Der KulturKirche und dem italienischen Kulturbüro ist ein überzeugendes Beispiel einer „neuen“ Normalität im Kulturleben gelungen – Molte grazie, Vielen Dank.

Von Heinz-Werner Kemmling