Wolfsburg

Der amerikanische Singer-Songwriter Bob Dylan war am Sonntag Thema des Pfingstgottesdienstes der Kulturkirche St. Marien in der Nordstadt. Den begleitete der bekannte Wolfsburger Musiker und Musikschuldozent Claudio Calandra musikalisch mit Gitarre und Gesang, unter anderem mit dem Song „Trying to Get to Heaven“, der auch Titel des Gottesdienstes war.

Robert Allan Zimmermann, besser bekannt als Bob Dylan ist aus der zeitgenössischen Musik nicht wegzudenken. Einst Ikone der Gegenbewegung, später poetischer Rockmusiker, seit 1988 auf seiner „Never Ending Tour“ und schließlich erster Musiker, der den Literatur-Nobelpreis erhielt, fand nach einer persönlichen Krise zum Christentum. In den Jahren danach war er musikalisch kaum erfolgreich. Im Jahr 1994 bescherte ihm sein Auftritt auf dem Woodstock-II-Festival einen großen Erfolg. Seitdem ist Dylan wieder omnipräsent.

Bilder aus dem Gottesdienst mit Claudio Calandra

Zur Galerie In der Kulturkirche St. Marien hat am Sonntag ein besonderer Pfingstgottesdienst stattgefunden: Der Wolfsburger Musiker Claudio Calandra spielte Songs von Bob Dylan.

Bob Dylans persönliche Geschichte passt gut zu Pfingsten

Dylans persönliche Geschichte passte gut in den Gottesdienst zu Pfingsten. Einem Tag der Freude, dem Tag, an dem wie von Jesus angekündigt der Heilige Geist auf die Erde kam. Er sei das Licht Gottes, der durch die Brüche im Inneren der Menschen scheine und Trost verspreche, sagte Pastorin Uta Heine.

Ein Eindruck vom Pfingstgottesdienst mit Songs von Bob Dylan

Claudio Calandra spielte zu dem Gottesdienst zwischendurch die bekanntesten Lieder Dylans wie „Blowin in The Wind“ oder „The Times They Are a-Changin“ mit sehr schönem Gitarrenspiel. „Er singt besser als Bob Dylan“, sagte Heine in Anspielung auf den eigenwillig knarzigen Gesang des amerikanischen Musikers. Mit eher sanfter Stimme gab Calandra den Songs eine wunderbare Klangfärbung. Dafür gab es viel Applaus in der Kirche.

Der Gottesdienst war ein erfischendes kirchliches Format

Zu hören war natürlich auch das Titelstück des Gottesdienstes aus dem Jahr 1997. „In den Himmel kommen wollen wir doch alle“, meinte Uta Heine. Und etwas Himmel auf Erden wünsche man sich auch. Der hoffnungsvolle Gottesdienst mit dem sehr angenehmen musikalischen Programm war vielleicht sogar ein ganz kleines Stück davon, mindestens aber ein sehr erfrischendes kirchliches Format.

Von Robert Stockamp