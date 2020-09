Kulturkirche: Blues mit Hilden und Arndt im Paradiesgarten von St. Marien

Alt Wolfsburg

Blues und mehr vom Allerfeinsten begeisterte am Freitagabend das Publikum im Paradiesgarten der Kulturkirche St. Marien. Die beiden international renommierten Bluesmusiker Richie Arndt und Gregor Hilden spielten ein sehr lässiges Konzert mit vielen musikalischen Höhepunkten.

An diesem Spätsommerabend war das Wetter noch einmal ideal für eine Open-Air-Veranstaltung in dem mit Bäumen umsäumten Paradiesgarten hinter dem alten Kirchengebäude in der Schlossstraße. Ein Ambiente, das nicht nur das Publikum begeisterte.

Der Paradiesgarten bot eine wunderbare Atmosphäre. Quelle: Britta Schulze

„Ich hätte so eine tolle Kulisse in Wolfsburg nicht vermutet“, zeigte sich Gregor Hilden beeindruckt. Dabei war er schon mehrere Male in der Volkswagenstadt, allerdings war das dann in der Autostadt. Richie Arndt war schon einmal zu Gast in der Kulturkirche mit seinem Mississippi-Soloprogramm. Jetzt also musizierten die beiden Ausnahme-Blueser gemeinsam.

Was im Jahr 2017 aus einer Laune heraus entstand, ist inzwischen eine hochprofessionelle Erfolgsstory. Damals hatten die beiden die Idee, gemeinsam ein rein akustisches Album mit Lieblingssongs aufzunehmen. Mittlerweile haben sie ein riesiges Repertoire zusammen, das sich nicht nur auf den Blues bezieht.

Musiker glänzen mit wunderbaren Harmonien

So war auch am Freitag Country, Rock und mehr zu hören. Auch eine wunderbare Interpretation von Carlos Santanas „ Europa“ war zu hören. Die beiden Musiker spielten mit unterschiedlichen Akustikgitarren. Richie Arndt, der die meiste Zeit den Gesang übernahm, packte gelegentlich auch die Steel Guitar aus, um einen besonderen Sound einzubringen.

Die beiden waren wunderbar aufeinander eingespielt und erzeugten allein mit den zwei Instrumenten dank toller Harmonien und perfektem Timing einen beeindruckenden Klang, der eindringlich durch den Paradiesgarten hallte. Sowohl die benötigte Langsamkeit des Blues als auch schnelle, manchmal recht komplexe Tonfolgen waren absolut auf dem Punkt.

Und so bescherte das Duo den vielen Besuchern der Veranstaltung einen großartigen Konzertabend mit bekannten und weniger bekannten Stücken anderer Komponisten. Es waren aber auch Eigenkompositionen der Musiker zu hören. Die Mischung der Musik, die lockere Atmosphäre und die exzellente musikalische Darbietung sorgten für ein außergewöhnliches Konzerterlebnis, das im Hellen begann und im Dunklen endete.

