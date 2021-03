Stadtmitte

Die Kulturbranche hat Corona richtig hart getroffen. Sänger, Schauspieler, Theatertechniker, DJs, Veranstalter – viele von ihnen können seit über einem Jahr nicht arbeiten und damit kein Geld verdienen. Welche persönlichen Schicksale dahinter stecken, zeigt die Aktion #kulturgesichter053 mit 600 Fotos auf einer fast zwölf Meter langen Schaufenster-Front im Designer Outlet (DOW) am Nordkopf.

Die Kulturschaffenden wollen mit ihren ernsten Porträts auf die ernste Lage aufmerksam machen. Die Idee dazu kommt von Dirk Wöhler, ehemaliger VfL-Stadionsprecher und Inhaber einer Eventagentur. DOW-Centermanger Michael Ernst findet die Aktion so gut, dass er die Schaufenster von leerstehenden Läden dafür zur Verfügung stellte. Auch Kulturdezernent Dennis Weilmann findet das „Kulturgesichter“-Projekt, das es mittlerweile in ganz Deutschland gibt, gut. Alle drei ließen sich dafür fotografieren.

600 Kulturschaffende aus der Region machen bei #kulturgesichter053 mit

Insgesamt 600 Kulturschaffende aus der Vorwahlregion 053 machen bei #kulturgesichter053 mit. Sie geben ihrer beruflichen Misere ein Gesicht. „Es muss endlich etwas passieren“, sagt Wöhler. Vielen stehe das Wasser bis zum Hals. Ihm zum Beispiel seien über 88 Prozent der Einnahmen durch Corona weggebrochen. Außerdem wandern Mitarbeiter ab, die aber wichtig sind, wenn der Veranstaltungsbetrieb wieder starten darf.

Es müssten Wege gefunden werden, um Kultur wieder zu ermöglichen. Möglichst schnell. Dabei könnten die Kommunen helfen, so Wöhler. Test-Regionen einzuführen, in denen mit einem negativen Corona-Test Besuche in Restaurants, Kinos oder Theatern möglich sind, wäre eine Möglichkeit. Wolfsburg hat sich schon früh als Test-Region beworben. Kulturdezernent Dennis Weilmann hofft auf eine Zusage.

Das Land Niedersachsen erarbeite dazu schon eine Vorlage. Wenn alles gut laufe und Wolfsburg Test-Region wird, könne es vielleicht schon nach Ostern losgehen, so Weilmann. Beispiele, dass so etwas gut funktioniere, gebe es: das Konzert in der Berliner Philharmonie oder das Spiel von Hansa Rostock mit Fans.

Von Sylvia Telge