Ein digitaler Parteitag stärkte dem Hanseaten Olaf Scholz (SPD) am Wochenende für die Bundestags-Wahl im September den Rücken. Der aktuelle Vizekanzler in der großen Koalition mit der CDU erhält auch Zuspruch aus Wolfsburg für seine Ziel: „Ich will Kanzler werden“, verkündete er am Sonntag.