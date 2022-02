Wolfsburg

Der Verein „Rettet das Huhn“ wendet sich mit einem offenen Brief an alle Bildungsministerien der Länder sowie an Institutionen, die versuchen, Kindern die Natur durch Aktionen näher zu bringen, bei denen Hühnereier ausgebrütet werden. Die WAZ sprach darüber mit Dieter Prehn vom Geflügelzuchtverein Fallersleben. Er hat schon oft die Aktion „Küken-Schlupf“ im Wissenschaftsmuseum Phaeno mit begleitet und verteidigt dieses Wolfsburger Projekt.

Die Kritik der Hühnerretterin, die den offenen Brief verfasst hat, gilt auch Einrichtungen, von denen sich einige nach dem Bruterfolg hilfesuchend an den Verein gewandt haben sollen – zum Beispiel, wenn aus den Küken in der Kita Hühner und Hähne wurden. „Was mit zwei zugedrückten Augen als pädagogisch wertvoll eingestuft wird, sieht bei näherer Betrachtung ganz anders aus“, schreibt Lisa Bost.

Wer steckt hinter „Rettet das Huhn“? Stefanie Laab aus Mörse, Vorsitzende des Vereins „Rettet das Huhn“, ist Lehrerin an einer Grundschule in Wolfsburg. Ihr Motto: „Ein Tier zu retten, verändert nicht die ganze Welt – aber die ganze Welt verändert sich für dieses eine Tier!“ Die nächsten Übergaben der von Betrieben ausgemusterten Hühner aus dem Sauerland in Wolfsburg sind für den 12. Februar und 30. April geplant. Weitere Infos dazu gibt es im Internet. Nach Angaben des Vereins können durch die eigenen Rettungsaktionen pro Jahr rund 10 000 Tiere legal vor dem Transport zum Schlachthof nach nur einem Lebensjahr bewahrt werden – mehr als 50 Millionen Hennen allerdings nicht.

Das gelte für Brut-Projekte jeglicher Art, speziell aber für solche, bei denen Maschinen die Aufgabe der brütenden Henne übernehmen, die Eier zu wärmen und zu wenden. So läuft es auch im Phaeno. Lisa Bost, die auf ihrer eigenen Homepage „tiergestützte Intervention“ anbietet, plädiert für andere Projekte. Auch deshalb, weil die Massentierhaltung sowieso schon zu viele Hühner produziere.

Dieter Prehn: Der Pressesprecher des Geflügelzuchtvereins (GZV) Fallersleben und Umgebung sieht in der Phaeno-Aktion wichtige Aufklärungsarbeit. Quelle: privat

Massentierhaltung gefällt Hühnerzüchter Dieter Prehn gar nicht. Anders als Bost plädiert er aber grundsätzlich für die Brut im privaten Rahmen. „Wir haben viel Erfahrung mit der Erhaltungszucht“, sagt der Sundheimer-Experte – Sundheimer entstammen einer der ältesten Haushuhn-Rassen aus Baden. Ohne Geflügelzucht würde es einige Arten gar nicht mehr geben, meint er. Als weniger schützenswert betrachtet Prehn „überzüchtete Hybriden“, die der Wirtschaft als lebendige Fleisch- oder Eier-Fabriken dienen und nach zwei Jahren Akkordarbeit aussortiert werden. Die jährliche Aktion des GZV Fallersleben im Phaeno sei Aufklärungsarbeit. „Wir nehmen uns alle dafür Zeit. Ehrenamtlich.“

Alte Rasse: Diese Henne und ihre Küken sind Sundheimer. Quelle: privat

Eine Sprecherin des Phaeno ergänzt: „Die emotionale Beziehung zu den Küken (,sind die süß,) setzt Denkprozesse in Gang. Diese Denkprozesse und auch die Diskussionen innerhalb der Familien, die wir immer wieder beobachten, zeigen, dass Themen wie Massentierhaltung für Eier- und Fleischproduktion reflektiert werden.“

Phaeno vertraut auf Expertise der Geflügelzüchter

Und die Küken? Im offenen Brief heißt es, dass sie bereits vor dem Schlüpfen sowie in den ersten drei Tagen viel mit den Hennen kommunizieren und so auch von ihnen lernen. Prehn dagegen meint, durch das Piepsen kurz vor dem Schlüpfen würden sich die Geschwister im Ei vor allem miteinander absprechen, wann der beste Zeitpunkt ist, die Schale aufzubrechen – möglichst gleichzeitig, da sie dann gemeinsam sofort losziehen. „Nestflüchter haben die Eigenart, selbst die Welt zu erkunden“, sagt er. Vieles sei intuitiv. „Und sie lernen auch voneinander, das sehen wir, wenn sie im Phaeno anfangen, das sehr fein gemahlene Futter aufzupicken.“ In den ersten 48 Stunden könnten Küken zudem noch von Eigelb-Resten im Magen zehren. Der Tod von Tieren käme zwar auch im Brüter mal vor, bleibe aber im natürlichen Rahmen. „Uns ist jedes Tier wichtig, egal ob Hahn oder Henne“, betont er.

Die erste Station nach dem Brutkasten: Etwa zwei Tage vor dem Schlüpfen (nach 21 Tagen) sind aus den Eiern die ersten Piepstöne zu hören. Dann wird es Zeit für den Umzug in den Schaukasten im Phaeno. Temperatur und Feuchtigkeit werden kontrolliert. Quelle: Gero Gerewitz

Das Phaeno vertraut auf die Expertise dieser Fachleute. „Die Kooperation mit dem Geflügelzuchtverein gewährleistet für uns eine nicht nur artgerechte, sondern auch fürsorgliche Haltung. Der GZV betreut die Brutaktion durchgängig sehr kompetent und kann bei Bedarf eingreifen“, sagt die Sprecherin. Die Aktion im Phaeno sei auf den „sehr kurzen Zeitraum von neun Tagen begrenzt“ und erreiche dabei eine „sehr hohe Zahl von Besuchern und Besucherinnen“.

Die Wolfsburgerin Stefanie Laab, Vorsitzende des Vereins „Rettet das Huhn“, überzeugt das nicht. „Was erreicht denn das Phaeno, wenn es Kindern zeigt, wie Küken in einer völlig unnatürlichen Umgebung schlüpfen?“, fragt sie. Wegen der fehlenden Bindung zur Henne, die in den ersten drei Tagen wächst, würden ohne Not Waisen fabriziert. Der Sinn erschließe sich ihr nicht, denn: „Die Frage ist, was wir vermitteln wollen.“ Sie möchte vermitteln, dass Tiere nicht dafür da sind, Menschen zu nützen, sondern unabhängig davon ein Recht auf ein gutes Leben haben.

Stefanie Laab, Vorsitzende des Vereins „Rettet das Huhn“. Quelle: Roland Hermstein

