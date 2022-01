Wolfsburg

Einen wunderbaren Abend gestalteten Joachim Król und das Orchestre du Soleil mit dem Textfragment „Der erste Mensch“ von Albert Camus. Im Zusammenspiel und auch im Wechsel von Lesung und Musik gelang dem Ensemble ein atmosphärisch dichter Abend mit der beeindruckenden Geschichte des Jungen einer Analphabetin, der es auf die höhere Schule schaffte.

Erzählt wurde die Geschichte des Jaques Cormey, eines kleinen Jungen, der in ärmsten Verhältnissen in Algier, der Hauptstadt der damaligen französischen Kolonie Algerien aufwuchs. Unter dem strengen Regime der Großmutter wuchs er zusammen mit seiner Mutter in einem Umfeld auf, in dem niemand auch nur lesen konnte und jeder Franc überlebenswichtig war.

Geschichte mit stark autobiografischen Zügen

Die Geschichte hat starke Parallelen zu Albert Camus’ eigener Biografie. Auch er wuchs in Algerien als Kind einer Analphabetin auf. Im Jahr 1957 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Wie sehr biografisch das Werk ist, konnte der Autor nicht mehr erklären. Als er als Beifahrer bei einem Autounfall 1960 ums Leben kam, existierte von diesem Roman nur ein handschriftliches, unvollständiges Manuskript.

Die Lesung konzentrierte sich auf den wichtigsten Wendepunkt im Leben Jaques’. Auf Initiative seines Lehrers wurde er für ein Stipendium vorgeschlagen, bestand die Prüfung und ging an eine höhere Schule, um dort das Abitur zu machen. Bis dahin war es ein steiniger Weg, nicht so sehr den schulischen Anforderungen, sondern mehr dem Milieu geschuldet.

Król sorgt für passende Dramatik

Vergehen wurden mit harter Prügel bestraft. Zunächst war es für die Familie unvorstellbar, dass er länger zu Schule geht, als unbedingt nötig, denn der arme Haushalt war auf jedes Einkommen angewiesen. Der Lehrer Monsieur Germain überzeugte die Großmutter schließlich. Am Ende waren sie und seine Mutter sehr stolz auf den Jungen.

Untermalt wurde Króls Lesung vom L'Orchestre du Soleil. Quelle: Boris Baschin

Król trug die Geschichte mit sehr viel Verve vor. An mancher Stelle war es ein bisschen viel und wirkte ein bisschen prätentiös. Doch insgesamt passte die Dramatik wunderbar. Auch der Umstand, dass die Geschichte aus der Perspektive des Ich-Erzählers erzählt wurde, brachte die Zuhörer noch ein Stück näher ran.

Stimmungsvolle musikalische Begleitung

Zudem war der Vortrag hervorragend vom Orchestre du Soleil musikalisch untermalt. In einem Mix aus traditioneller französischer Musik und arabischen Klängen wurde man passend zum Text in die nordafrikanische Welt entführt. Prägende Elemente waren hier vor allem das Akkordeon und die arabische Laute Oud, die sich wunderbar zusammenfügten gemeinsam mit Bass, Klarinette und verschiedenen Percussionsintrumenten.

An manchen Stellen nahm die Dramatik einen mitreißenden Verlauf. Joachim Król steigerte sich sehr in den Vortrag rein, dazu schwoll die Musik immer stärker an. Es waren Passagen, in denen man so gern begeistert applaudiert hätte, wenn das Ensemble eine Pause dazu zugelassen hätte.

Aber umso stärker entbrannte dann am Ende der Applaus, als das Publikum sich endlich erkenntlich zeigen durfte. Mit stehenden Ovationen und Jubelrufen bedankte es sich überschwänglich bei den Künstlern für einen zweistündigen Vortrag, der zu keiner Sekunde auch nur eine einzige Länge hatte.

Von Robert Stockamp