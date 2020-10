Kriminalität in Wolfsburg weiterhin unter Niveau vor der Corona-Krise

Wolfsburg

Die Corona-Krise hat weiterhin Auswirkungen auf die Zahl der Straftaten in Wolfsburg. „ Einbrüche sind seit Beginn der Pandemie definitiv zurückgegangen und auf einem relativ niedrigen Niveau geblieben“, bestätigt Polizeisprecher Thomas Figge. Laut des Landeskriminalamtes ( LKA) waren von Januar bis einschließlich August 346 000 Strafanzeigen bei der niedersächsischen Polizei eingegangen, 14 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Weniger Straftaten, aber zusätzliche Aufgaben für die Polizei bei der Corona-Bekämpfung

Eine eigene Statistik für Wolfsburg für diesen Zeitraum gibt es nicht. Doch insbesondere bei Einbrüchen sei die Veränderung spürbar, erklärt Figge. Mit dem Lockdown im März wechselten viele Wolfsburger ins Homeoffice. Für Einbrecher stieg damit das Risiko, erwischt zu werden. Auch Taschendiebstähle seien seltener geworden. „Das liegt daran, dass die Menschen derzeit verstärkt auf den Sicherheitsabstand achten“, erklärt Figge. Wenn Langfinger auf Tuchfühlung gehen, fallen sie derzeit sofort auf.

Genug zu tun hatten die Beamten trotzdem, weil sie den städtischen Ordnungsdienst bei Kontrolle und Durchsetzung von Kontakt- und Betretungsverboten oder Abstandsregelungen unterstützen mussten. Rund 40 Beamte hatte die Polizeiinspektion im Frühjahr für Corona-Sonderaufgaben abgestellt.

Die Zahl der Betrugsdelikte stieg mit Beginn der Corona-Krise deutlich an

Und mit der Coronakrise kamen auch neue Betrugsmaschen auf: Ganoven gaben sich als Polizisten oder Mitarbeiter des Gesundheitsamtes aus und nutzten Unsicherheit, Informationsmangel oder Isolation der Menschen aus, um unter falschen Vorwänden an deren Wertsachen zu kommen. Internetbetrüger boten in Fakeshops überteuerte Schutzausrüstung an oder lieferten gar nicht erst.

Laut des niedersächsischen Landeskriminalamtes gab es beim Betrug mit Fakeshops in den ersten acht Monaten des Jahres eine Zunahme von 354 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Ältere Menschen wurden häufiger Opfer von Betrügern, beim Enkeltrick gab es einen Anstieg von 89 Prozent, bei falschen Polizeibeamten um knapp 31 Prozent.

Von Christian Opel