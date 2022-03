Wolfsburg

Die Kriminalitätsrate im Wolfsburger Stadtgebiet ist im Jahr 2021 erneut gesunken. Die Polizei registrierte 7839 Straftaten, das waren 8,7 Prozent weniger als 2020. „Die objektive Sicherheitslage in Wolfsburg ist sehr gut – und sie wird jedes Jahr besser“, sagte Wolfsburg Polizeichefin Petra Krischker.

Die Corona-Pandemie hat dabei einen großen Einfluss. Einbrecher beispielsweise haben weniger Gelegenheiten, da viele Menschen im Homeoffice arbeiten. Die Ermittlungsgruppe der Polizei-Inspektion verzeichnete im vergangenen Jahr gerade einmal 57 Einbrüche in Stadt inklusive Fallersleben und Vorsfelde, 2019 waren es noch 221. Gleichzeitig stieg im vergangenen Jahr die Aufklärungsquote mit 60,5 Prozent auf den höchsten Wert seit fünf Jahren. Die Polizei rechnet im Umkehrschluss damit, dass Einbrüche nach dem Ende der Corona-Pandemie wieder zunehmen. „Einbruch bleibt ein Schwerpunkt“, sagt Heike Heil, Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes.

„Die Sicherheitslage in Wolfsburg ist sehr gut“: Wolfsburgs Polizeichefin Petra Krischker (l.) mit der Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes Heike Heil. Quelle: Boris Baschin

Todesursache von 46-Jährigem weiter ungeklärt

Die Zahl der Tötungsdelikte lag mit acht Fällen doppelt so hoch wie im Vorjahr. Um die Zahl einzuordnen: Dazu zählt auch der Tote, der im November im Gebüsch an der Braunschweiger Straße gefunden wurde. „Die Obduktion hat nicht zweifelsfrei ergeben, dass es sich um ein Tötungsdelikt gehandelt hat“, erläuterte Heil. Der Mann könne auch in Folge seines Drogenkonsums verstorben sein. Klassische vollendete Tötungsdelikte habe es im vergangenen Jahr keine gegeben, so Heil.

Fälle von Kinderpornografie haben stark zugenommen

Gestiegen ist die Zahl der Sexualstraftaten auf 150 im Jahr 2021, im Vorjahr waren es noch 130. Sorge bereite bundesweit der erhebliche Anstieg von Kinderpornografie, sagte Heil. In Wolfsburg wurden im vergangenen Jahr 101 Fälle registriert (Vorjahr: 61). Das Problem für die Ermittler sind unter anderem enorm hohe Datenmengen, die gesichtet werden müssen. Helfen solle künstliche Intelligenz sowie eine zentrale Ermittlungsgruppe in Braunschweig.

Lesen Sie auch Badeland: Unbekannter filmt 15-Jährige in Umkleide

Höchststand bei häuslicher Gewalt

Gesunken ist die Zahl der „Rohheitsdelikte“ wie Raub oder Körperverletzung auf 1141 im Jahr 2021 (Vorjahr: 1207). Auch hier spielt die Pandemie eine Rolle, im Lockdown blieben Geschäfte geschlossen und Veranstaltungen fielen aus. Trotz der Serie der Tankstellen-Überfälle: Die Zahl der Raube sank deutlich auf 37 gegenüber 49 im Vorjahr. Weniger erfreulich: Mit 832 Fällen hat häusliche Gewalt im vergangenen Jahr einen Höchststand erreicht. Krischker vermutet, dass nun das Dunkelfeld stärker ans Tageslicht kommt. „Frauen lassen es sich nicht mehr gefallen und suchen häufiger Schutz.“

Umstände weiter unklar: Im Fall des Toten an der Braunschweiger Straße konnte ein Tötungsdelikt trotz Obduktion nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden. Quelle: Boris Baschin

Weniger Gelegenheit für Diebe

Die Zahl der Diebstähle ist weiter gesunken auf 2801 gegenüber 2910 im Vorjahr. „Das hängt mit dem Homeoffice zusammen“, sagt Heil. Corona erschwere aber auch die Ermittlung von Tätern, da viele Menschen derzeit Maske tragen. Auch auffällig: Gewerbsmäßige Ladendiebstähle nähmen zu. Dabei würden oft größere Mengen hochwertiger Waren wie Parfüm gestohlen, die Schadenssummen seien entsprechend hoch.

Gesunken ist auch die Zahl der Autodiebstähle oder der Diebstähle von Wertgegenständen aus Autos. Die Zahl der Taten lag bei 383 im Jahr 2021, im Vorjahr waren es 404. Deutlich gesunken ist mit 22,5 Prozent die Zahl der Autodiebstähle. Dafür werden häufiger Katalysatoren geklaut, vorwiegend aus älteren Fahrzeugen. Die seien an diesen Autos leicht zugänglich und enthielten mehr Edelmetall als neuere Abgasreinigungssysteme.

Organisierte Kriminalität : Während die Zahl der Diebstahlsdelikte in Wolfsburg insgesamt sank, gab es eine Zunahme bei gewerblichen Ladendiebstählen. Quelle: Boris Roessler/dpa

E-Bikes stehen bei Dieben hoch im Kurs

Leicht gestiegen ist die Zahl der Fahrraddiebstähle auf 405 im Jahr 2021 (Vorjahr: 379). Ein Schloss ist für die Profis schnell geknackt. „Wer sein Fahrrad sicher anschließen möchte, sollte hochwertige Schlösser nutzen und besser gleich zwei“, rät Heil. Insbesondere bei teuren Rädern. „Sehr beliebt ist der Diebstahl von E-Bikes oder Teilen davon.“ Nur etwa jeder zehnte Fahrraddiebstahl wird aufgeklärt.

Brandstiftung: 19-Jähriger sitzt in U-Haft Nach wie vor auf hohem Niveau liegt mit 100 Taten die Zahl der Branddelikte in Wolfsburg. Darunter waren viele Containerbrände. Nach den Brandstiftungen, bei denen in vier Nächten hintereinander Autos angezündet wurden, sitzt ein dringend tatverdächtiger ­19-Jähriger weiterhin in Untersuchungshaft. „Der Beschuldigte ist grundsätzlich geständig“, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig, Hans-Christian Wolters. Welches Motiv der junge Mann gehabt haben könnte, könne man angesichts der erst seit wenigen Tagen laufenden Ermittlungen noch nicht sagen. Der 19-Jährige sei nicht vorbestraft. „Wir werden in den nächsten Tagen und Wochen feststellen, für welche Taten der Beschuldigte tatsächlich als Täter in Betracht kommt“, so Wolters. Erst dann können man auch verlässliche Angaben zur Höhe des Schadens machen.

Im Jahr 2021 wurden in Wolfsburg in 472 Fällen Autos beschädigt

1000 Sachbeschädigungen gab es im Jahr 2021 in Wolfsburg (Vorjahr 1316). In 472 Fällen wurden Autos beschädigt. Davon gehen allein 95 auf das Konto des Unbekannten, der immer wieder Autos in Wolfsburg mit Kleber beschmiert. Seit 2017 hält der Unbekannte eine eigene Ermittlungsgruppe in Atem. Ein Muster sei schwer zu erkennen, sagt Heil.