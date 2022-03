Wolfsburg

Natalija und Juri (52) sind in der Ukraine aufgewachsen, seit 2007 wohnen sie in Wolfsburg. Seit dem Einmarsch russischer Truppen in der Ukraine und dem mehr als eine Woche andauernden Krieg schlafen sie kaum noch, sie haben Angst um ihre Familien. Mutter (69) und Vater (73) von Natalija wohnen auf einem Hof in einem kleinen Dorf in der Nähe von Lwiw (Lemberg). „Sie bleiben erstmal dort und beten jeden Tag in der Kirche. Und wir verfolgen den ganzen Tag die Nachrichten und schauen auf unsere Handys. Wir sind schockiert“, sagt sie.

Familie möchte noch aus dem Kriegsgebiet fliehen

Ebenso ergeht es der Ukrainerin Marina, die ihren Nachnamen nicht öffentlich nennen möchte. Die 33-jährige ist seit 2009 in Deutschland und arbeitet seit 2018 in Wolfsburg. Ihre Eltern wohnen in der Ostukraine nahe Donezk. Dreimal am Tag telefoniere sie mit ihnen. „Einmal mussten wir das Gespräch abbrechen, da sie sich wegen eines Bombenangriffs verstecken mussten“, sagt sie.

Videos aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine: Juri Kozanik zeigte der WAZ einige Aufnahmen. Quelle: Roland Hermstein

Mit ihren Eltern sind noch rund 30 Verwandte im Kriegsgebiet, darunter ihr Neffe, der gerade 18 Jahre alt geworden ist. „Ich habe Angst, dass er eingezogen wird und zudem kommt die Sorge, dass die Familie es nicht mehr schafft zu fliehen“, so die Wolfsburgerin. Da man mit dem Auto nicht mehr rauskäme, versucht die Familie mit dem Zug zu fliehen. „Seit Tagen gehen sie täglich mit den Koffern zum Bahnhof und versuchen einen Platz im vollen Zug zu bekommen, bisher ohne Erfolg.“ Die Zugtickets habe sie online gekauft und per Mail weitergeleitet, weil die Server in der Ukraine dauernd abgestürzt waren.

Wolfsburger sammeln Spenden für Flüchtlinge

Einige Ukrainerinnen und Ukrainer sind bereits in Deutschland angekommen und die Wolfsburger sammeln Güter und Geld für die Menschen in der Ukraine. Marina ist angesichts der Solidarität und Hilfsbereitschaft „vor Freude überwältigt“.

Auch über die Waffenlieferungen und der finanziellen Unterstützung ist sie froh. „Deutschland und einige europäische Staaten haben eine harte Faust gezeigt und das braucht die Ukraine“, meint sie. Momentan sei Putin noch zu stark, aber sie glaubt an eine Bewegung aus der Bevölkerung. „Die Sanktionen treffen die Menschen in Russland und die üben hoffentlich immer weiter Druck auf die höheren Positionen aus und dann kann sich Putin nicht mehr halten“, so Marina.

Ein russischer Militärkonvoi unterwegs in der Ukraine. Quelle: Uncredited

„Entsetzlich, dass Zivilisten und Soldaten sterben“

Darauf hoffen auch Natalija und Juri Kozanik. „Putin wird niemals von alleine zurücktreten. Das russische Volk wird auf die Straße gehen wie die Menschen in der Ukraine – nur so kann es enden“, sagt Kozanik. Die Friedensverhandlungen würden dagegen zu keinem Ende des Krieges führen. „Während einer Verhandlung waren die Angriffe noch schlimmer. Es ist entsetzlich, dass viele Zivilisten und Soldaten sterben“, sagt die Ukrainerin. Dann versagt ihre Stimme und sie weint kurz. „Ich esse fast nichts mehr und nehme Beruhigungsmittel. Die Kräfte sind am Ende“, sagt sie.

Geschockt: Natalija und Juri Kozanik informieren sich über die Lage in der Ukraine. Sie haben Angst, um ihre Familien, die noch in der Ukraine sind. Und gleichzeitig froh, dass die Hilfsbereitschaft auch in Wolfsburg so groß ist. Quelle: Roland Hermstein

Doch Ablenken sei unmöglich. Daher wird der Fernseher wieder eingeschaltet. Journalisten geben einen Überblick über die aktuellen Geschehnisse, Kurznachrichten laufen über den Bildschirm. Es folgt eine Ansprache des „Helden“, dem Präsidenten Wolodymyr Selenskyi. „Er zeigt jeden Tag Stärke und daher haben die Ukrainerinnen und Ukrainer auch so viel Mut“, sagt Kozanik.

Videos aus dem Krieg in der Ukraine

Juri spielt ein Video auf seinem Handy ab: Es zeigt, wie sich Ukrainer vor den russischen Militär-Konvoi stellen und die Panzer am Weiterfahren hindern. Nataljia Konzanik übersetzt: „Die Ukrainer flehen die Soldaten an umzukehren und ein russischer Soldat verbietet das Filmen.“ Schließlich fahren die Militärfahrzeuge weiter in Richtung Hauptstadt...

Von Ann Kathrin Wucherpfennig