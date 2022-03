Wolfsburg

Viele Wolfsburger sind wegen des Krieges in der Ukraine in großer Sorge, manch einer fürchtet sogar einen Atomkrieg. Wirkt sich das auf das Einkaufsverhalten aus? Zu Beginn der Corona-Pandemie waren in vielen Märkten die Regale mit Nudeln und Toilettenpapier leer. Jetzt berichten Apotheker bundesweit von einer gestiegenen Nachfrage nach Jodtabletten zum Schutz vor radioaktiver Strahlung.

Eine Sprecherin der Apothekerkammer hat gegenüber dem NDR bestätigt, dass das auch in Niedersachsen der Fall ist. Wolfsburger Apotheken verzeichnen bislang allerdings nur sehr vereinzelte Nachfragen nach Jodtabletten. Sie zu bevorraten sei aber ohnehin weder möglich noch sinnvoll.

„Wir hatten ein oder zwei Kunden, die danach gefragt haben. Das hält sich noch in Grenzen“, berichtet Apotheker Dr. Rainer Camehn von der Sonnen-Apotheke. Diesen Eindruck bestätigen auch Jürgen Lübeck von der Stadt-Apotheke und Dr. Karsten Holz von der Neuen Apotheke in Detmerode. In beiden Apotheken sei bisher jeweils ein Kunde gewesen, der nach Jodtabletten gefragt habe. Auffällig war das Anliegen für die Apotheker dennoch. „Da hat seit Jahren niemand mehr nach gefragt“, sagt Lübeck.

Alle drei Apotheker haben ihre Kunden ohne Präparat wieder nach Hause geschickt. Denn: In gängigen Nahrungsergänzungsmitteln mit Jod ist die Konzentration mit wenigen Mikrogramm viel zu gering, um im Falle eines Atomschlags oder eines nuklearen Unfalls etwas zu bewirken. Notwendig wären laut Apotheker Lübeck 100 Milligramm: „In der hohen Stärke gibt es nur einen Anbieter.“ Dieses angesprochene Mittel ist in den Apotheken ohnehin nicht vorrätig. Stattdessen hält das Land es zentral für den Katastrophenfall vor. „Derzeit lagert die Gesamtmenge (25,2 Millionen Tabletten) der zuletzt 2020 durch den Bund beschafften Jodtabletten an einem zentralen Ort im Land“, erklärte das Innenministerium gegenüber dem NDR.

Auch die Einnahme des Medikaments sei schwierig, es dürfe weder zu früh noch zu spät eingenommen werden, sagt Camehn. Daher warnen das Bundesumweltministerium und das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) davor, dass eine Selbstmedikation erhebliche gesundheitliche Risiken berge und aktuell „keinerlei Nutzen“ habe. Hinzu kommt bei dem hochdosierten Mittel: „Für Leute über 45 Jahren ist es gar nicht geeignet“, erklärt Camehn.

Grundsätzlich werde die Einnahme von Jod gegen Strahlung kritisch gesehen, betont außerdem Apotheker Holz. Denn: Die Einnahme von Jodtabletten kann zwar mit dem Risiko erheblicher Nebenwirkungen vor der Aufnahme von radioaktivem Jod in die Schilddrüse schützen, nicht aber vor der Wirkung anderer radioaktiver Stoffe auf den Körper.

In den Supermärkten in Wolfsburg gibt es anders als zu Beginn der Corona-Pandemie momentan keinen größeren Mangel an Produkten. „Wir können derzeit keine unmittelbaren Auswirkungen der Krise in der Ukraine auf unser Kerngeschäft erkennen. Mit Ausnahme eines Spirituosen-Artikels (den wir kurzfristig ausgelistet haben) handeln wir weder Artikel von Lieferanten aus Russland noch aus der Ukraine“, berichtet beispielsweise Aldi Nord auf Nachfrage.

Rohstoffe für Produkte und Verpackungen könnten grundsätzlich zwar aus der Ukraine oder aus Russland stammen, jedoch handele es sich hierbei um Einzelfälle. „Für viele Rohstoffe gibt es alternative Bezugsquellen. Unmittelbare Versorgungsengpässe können wir zum jetzigen Zeitpunkt ausschließen“, sagt ein Sprecher. Und: „Darüber hinaus registrieren wir bislang keine spürbaren Veränderungen im Einkaufsverhalten unserer Kunden.“