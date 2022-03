Krieg in der Ukraine: Welle der Hilfsbereitschaft und Solidarität in Wolfsburg

Wolfsburg

Die Hilfsbereitschaft der Wolfsburger für die Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine ist ungebrochen groß, auch wenn bisher erst einzelne Personen Wolfsburg erreicht haben. Als sich das Team der DRK-Kleiderkammer am Dienstagmorgen zu einer ersten Besprechung in der Sammelhalle in der Borsigstraße 7 traf, warteten schon die ersten mit Spenden in der Hand vor der Tür. Und bei der Stadt Wolfsburg meldeten sich Menschen, die Wohnraum zur Verfügung stellen wollen – darunter Manuel Gehrmann vom Fallersleber Spieker.

„Unser Hotel möchte gerne Flüchtlinge unterstützen und stellt vier Doppelzimmer für vertriebene Ältere, Frauen und Kinder kostenfrei zur Verfügung“, so Gehrmann. Außerdem beteiligt sich das Alte Brauhaus zu Fallersleben: Es bietet den Familien kostenfreies Mittag- und Abendessen an.

Kleidung und Obdach: Tanja Weiler vom DRK und Hotelier Manuel Gehrmann gehören zu denen, die sich für die Ukraine-Hilfe in Wolfsburg engagieren. Quelle: Britta Schulze/Roland Hermstein

„Wir brauchen dringend mehr Helferinnen und Helfer zum Sichten und Sortieren!“, sagt Kleiderkammer-Organisatorin Tanja Weiler vom Vorstand des DRK Mitte-West. Geplant ist, dass die Halle in der Borsigstraße ab Mittwoch, werktags von 9 bis 18 Uhr und an den Wochenenden von 10 bis 16 Uhr als Annahmestelle geöffnet ist. Hallen-Inhaber Teja Schönberger verspricht: „Sie steht zur Verfügung, so lange sie gebraucht wird.“ Dafür sei er sehr dankbar, ebenso wie für das Engagement seiner Ehrenamtlichen, betont DRK-Geschäftsführer Thorsten Rückert. Er weist nochmals darauf hin, dass nur Spenden für die Menschen gebraucht werden, die nach Wolfsburg kommen. Ein Hilfskonvoi ist vorerst nicht geplant. „Dafür müssten Strukturen vor Ort erst aufgebaut werden. Wir brauchen also vor allem Kleidung, Schuhe und eventuell Spielzeug für Kinder und Frauen sowie Decken, Schlafsäcke, Handtücher und eventuell Reisebetten für Kleinkinder – aber keine Möbel oder technische Geräte.“

Wolfsburger Bullis transportieren Menschen und Hilfsgüter

Die evangelische Propsteijugend Vorsfelde hat zwei Bullis an Ukrainer aus Weyhausen verliehen, die am Mittwoch früh zur Grenze aufbrechen wollen – sie bringen Einwegwindeln und Nahrungsmittel dorthin und holen gleichzeitig Verwandte ab. Der Verein „Helfi Wolfsburg“ hatte ähnliches geplant, wurde aber gebeten, sich lieber für Transportfahrten von Geflüchteten in Wolfsburg zur Verfügung zu halten.

Oberbürgermeister Dennis Weilmann dankt allen: „Die große Hilfsbereitschaft und die vielen Unterstützungsangebote sind beeindruckend.“ Dabei ist weiterhin unklar, wie viele Geflüchtete aus der Ukraine tatsächlich nach Deutschland kommen werden, denn auch die Aufnahmebereitschaft in den unmittelbaren Nachbarstaaten ist hoch.

Unterstützung für die Ukraine: Oberbürgermeister Dennis Weilmann (l.) dankt für das ehrenamtliche Engagement in Wolfsburg, Sozialdezernentin Monika Müller (r.) koordiniert die Hilfsangebote. Quelle: Britta Schulze

Die Stadtverwaltung rechnet mit Blick auf Prognosen von Bund und Land trotzdem mit mehreren Hunderttausenden in ganz Deutschland. Am Wochenende hatte das Land der Stadt noch keine Flüchtlinge zugewiesen. Bekannt sei aber aus der ukrainischstämmigem Bevölkerung, dass Familienangehörigen, die sich auf der Flucht befinden, vereinzelt schon in Wolfsburg eingetroffen sind. „Diese werden auch bei Verwandten wohnen können, sofern möglich. Grundsätzlich ist allerdings eine Unterbringung zunächst in städtischen Flüchtlingsunterkünften erforderlich, sofern die Flüchtenden einen Asylbewerberantrag stellen“, erklärt Stadtsprecherin Elke Wichmann.

Viele Fachbereiche und Vereine arbeiten zusammen

Sozialdezernentin Monika Müller sagt: „Wir gehen davon aus, dass sich weitere Flüchtende – vor allem Frauen und Kinder – auf den Weg machen. Sie werden von den Erstaufnahmestellen zügig den Kommunen zugewiesen werden müssen, da die Aufnahmestellen begrenzte Kapazitäten haben.“ Für die Aufnahme von Frauen und Kindern, oft mit traumatischen Erlebnissen, bereite sich die Stadt unter anderem mit dem Bereich Jugend und Schule, dem Integrationsreferat, dem sozial-psychiatrischen Dienst sowie den Wohlfahrtsverbänden und Hilfsdiensten vor. Ein Beschluss über den offiziellen Aufnahmestatus und weitere bürokratische Grundlagen wird am Donnerstag erwartet. Fürs Dolmetschen wird die Verwaltung auf russischsprachige Kollegen und Kolleginnen zurückgreifen.

Ein wichtiges Standbein bleibt auch auf lange Sicht die ehrenamtliche Hilfe. Oberbürgermeister Weilmann ist da optimistisch: „Viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger wollen den Menschen in der Ukraine einfach beistehen. Ich beobachte ein hohes Maß an Mitgefühl und Tatendrang in unserer Stadt.“

Von Andrea Müller-Kudelka