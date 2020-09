Wolfsburg

Es passiert im Minutentakt: An der Kreuzung Lessingstraße, Seilerstraße und Wellekamp scheinen die Verkehrsregeln außer Kraft gesetzt. An der Kreuzung biegen Autofahrer von drei verschiedenen Richtungen aus nach links ab, obwohl das eigentlich verboten ist. Immer wieder kommt es deshalb zu gefährlichen Situationen und auch zu Unfällen.

Aus drei Richtungen ist das Linksabbiegen eigentlich verboten

Aber der Reihe nach: An der Kreuzung gibt es eine Linksabbiegespur für Fahrer, die von der Lessingstraße auf die Straße Wellekamp abbiegen möchten. Das ist erlaubt. Für die Abbiegenden gibt es deshalb eine Lücke im Mittelstreifen. Verboten ist aber, sowohl aus der Seilerstraße als auch aus der Straße Wellekamp nach links auf die Lessingstraße abzubiegen. Hinzu kommen weitere Verstöße von Autofahrern, die von der Lessingstraße nach links auf die Seilerstraße abbiegen – das ist ebenfalls verboten.

Falsch und Richtig: Die Grafik zeigt, was verboten und was erlaubt ist. Quelle: Google Maps/WAZ

„Ab 14 Uhr, wenn der Schichtverkehr beginnt, ist es richtig schlimm“, berichtet Thorsten Geschke, der in der Nähe arbeitet. Dann rollt nicht nur der Verkehr aus dem Werk über die Kreuzung, auch aus der benachbarten Berufsschule kommen zu der Zeit viele Schüler. „Es scheint das Recht des Stärkeren zu gelten“, sagt Geschke.

Zuletzt verletzten sich im März zwei Personen leicht

Er hat an der Kreuzung bereits mehrfach gefährliche Situationen und Unfälle erlebt. Zuletzt prallten im März zwei Autos zusammen: Eine Tiguan-Fahrerin bog verbotener Weise von der Seilerstraße nach links auf die Lessingstraße ab. Dabei stieß sie mit einem auf der Lessingstraße fahrenden Golf zusammen. Beide Fahrer verletzten sich leicht, außerdem entstand ein Sachschaden von 25.000 Euro. Beim WAZ-Besuch vor Ort verhinderten bereits nach wenigen Minuten nur quietschende Reifen einen Zusammenstoß, ein Baustellenfahrzeug kam darüber hinaus beim verbotenen Abbiegen einem herannahenden Polizeiauto gefährlich nahe.

Unübersichtlich: Durch die zahlreichen verbotenen Abbiege-Manöver kommt es zu gefährlichen Situationen. Quelle: Roland Hermstein

Damit sich etwas an der Situation verbessert, hat sich Geschke bereits an das Ordnungsamt und die Polizei gewendet – ohne Erfolg: „Das Ordnungsamt ist nicht zuständig, da es sich nur um den ruhenden Verkehr kümmert. Die Polizei hat mir erklärt, dass sie nicht das Personal hat, um die Kreuzung zu kontrollieren.“

Auf WAZ-Nachfrage erklärt Polizeisprecher Sven-Marco Claus: „Es ist eine gefährliche Stelle und sicherlich eine anspruchsvolle Kreuzung.“ Wie Geschke betont er: „Bis zur nächsten Ampel an der das Wenden erlaubt ist, ist es nicht weit.“

In der Verkehrsunfallkommission war die Kreuzung bislang kein Thema

Hinsichtlich möglicher Änderungen an der Kreuzung sagt Claus: „Für Kreuzungen, an denen sich Unfälle häufen, haben wir eine Verkehrsunfallkommission.“ Sie besteht aus Vertretern von der Polizei, der Stadt sowie der Verkehrswacht und kann gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen, um eine Kreuzung zu verändern. So wie zuletzt an der Straße Am Rotheberg, an der seit Kurzem ein Linksabbiegeverbot gibt. Die Kreuzung in der Lessingstraße war in ihr aber noch kein Thema.

Für Geschke ist das nicht nachvollziehbar: „Anscheinend muss erst noch mehr passieren.“ Er hat einen klaren Wunsch: Die Lücke im Mittelstreifen soll geschlossen und das Linksabbiegen dadurch unmöglich gemacht werden.

