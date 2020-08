Stadtmitte

Nach Pauken und Trompeten folgte donnernder Applaus. Ausnahmeorganist Matthias Eisenberg spielte am Samstagabend zusammen mit Martin Weller ( Trompete) und Moritz Weller ( Pauken) Stücke von Bach, Händel, Lotz und Telemann in der Kreuzkirche. Die Kirche war so voll besetzt, wie es die aktuellen Vorschriften eben hergeben.

Es sind nicht gerade die leisesten Instrumente: die in den 50er Jahren von Karl Schuke gebaute Orgel, die Pauken und auch nicht die verschiedenen von Martin Weller eingesetzten Trompeten. Hinzu kommt noch eine recht empfindliche Akustik in dem gewölbten Innenraum der Kreuzkirche.

Martin Weller entlockt seiner Trompete einen sehr weichen Klang

Wie sehr gute Musiker damit wunderbar umgehen können, erlebte das Publikum am frühen Samstagabend. Martin Weller entlockte seinem Instrument einen sehr weichen, angenehmen Klang. Eisenberg spielte dazu mit nicht allzu vielen Registern. Die Instrumente schmiegten sich akustisch wohlig aneinander an. Ein großartiger dynamischer Umfang im Spiel tat ein Übriges bei zum sehr angenehmen Hörerlebnis.

Zudem waren meisterhafte Kompositionen ausgewählt worden. Johann Sebastian Bachs Präludium und Fuge in G-Dur, Toccata und Fuge in F-Dur sowie die Choralbearbeitungen „Jesus bleibet meine Freude“ und „Nun danket alle Gott“ boten genug Gelegenheit, die Orgel zu großem Klang zu bringen teilweise zusammen mit den Pauken und der Trompete.

Wunderschöne kurze Sätze aus der Feder von Henry Purcell

Hinzu kamen ein paar wunderschöne kurze Sätze aus der Feder von Henry Purcell und Daniel Purcell. Die Verwandtschaftsverhältnisse der beiden englischen Barockkomponisten ist nicht so ganz klar. Die wunderbar fließende, leicht spielerische Musik jedenfalls sorgte für ein großartiges Hörerlebnis.

Eröffnet wurde das Konzert mit der Suite in D-Dur aus Georg Friedrich Händels Wassermusik. Die Interpretation von Bachs „Nun danket alle Gott“ am Ende des Abends sorgte für donnernden Applaus von einem restlos begeisterten Publikum in der Kreuzkirche.

Die berühmte Prelude aus „Te Deum“ als Zugabe

Als dann in der zweiten Zugabe die berühmte Prelude aus Marc-Antoine Charpentiers „Te Deum“ erklungen war, mischten sich in den großen Applaus auch Bravo- und Jubelrufe. Es war ein rundum gelungener barocker Konzertabend in der Kreuzkirche, der in Zeiten wie diesen, wo solche musikalischen Veranstaltungen nur unter schwersten Bedingungen möglich sind, eine große Wohltat war.

Von Robert Stockamp